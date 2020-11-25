Умер Диего Марадона

В столице Аргентины Буэнос-Айресе, находясь в собственном доме, умер легендарный Диего Армандо Марадона, признанный одним из величайших футболистов в истории. Печальную новость подтвердили на официальной странице Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в Twitter.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazonespic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

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30 октября аргентинец отпраздновал 60-летний юбилей, после чего попал в больницу. Диего Армандо пришлось перенести операцию по удалению гематомы головного мозга. В начале ноября, после оперативного вмешательства, личный врач легендарного футболиста заверял, что Марадона бодрствует и сможет поправиться.

Как сообщает издание OLE, причиной смерти чемпиона мира-1986 стал сердечный приступ. Диего находился в доме в Тигре под пристальным вниманием психолога, психиатра и медсестры из Швейцарии. Утром он встал и, как обычно, прошел несколько шагов. А затем вернулся в постель. Когда в полдень по местному времени ему принесли таблетки, то обнаружили бездыханное тело. Четыре машины скорой помощи срочно подъехали к дому, но было уже поздно.

В связи с кончиной легенды в Аргентине объявили трехдневный траур.

Скорбят и в Италии. «Смерть Диего Марадоны — это сокрушительный удар как для Неаполя, так и для клуба», — сказано в заявлении футбольного клуба «Наполи», в составе которого аргентинец дважды стал чемпионом Италии и выиграл Кубок УЕФА-1989.

Примечательно, что два года назад, в 2018-м, в сети уже появлялись сообщения о смерти Марадоны, которые моментально разлетелись по всем мировым изданиям. Сам Диего Армандо был очень раздражен в связи с этим, и даже назначил вознаграждение тому, кто установит авторов, распространивших фейки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный вратарь «Ливерпуля» Рэй Клеменс, по три раза побеждавший в Кубке чемпионов и Кубке УЕФА.

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