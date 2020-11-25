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Спорт

Каспаров "зашифровал" партию украинца Иванчука в сериале "Ход королевы"

20:46 25 ноября 2020
кадр из фильма

В известном мини-сериале компании Netflix «Ферзевый гамбит» («Ход королевы») консультант ленты Гарри Каспаров использовал одну из партий украинского чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам Василия Иванчука.

По сценарию картины, на одном из турниров в финале Бет Хармон встречается с советским гроссмейстером Василием Борговым. Именно в основу этого эпизода легла реальная партия Иванчука с американцем Патриком Вольфом, сыгранная в 1993 году.

В интервью «Дождю», рассказывая о фильме, чемпион мира отметил, что после выхода сериала получил письмо от Патрика Вольфа, который узнал эту партию.

Правда, Каспаров внес в реальную партию некоторое отклонение, которое пошло только на пользу.

Каспаров также отметил, что в любом фрагменте, где зритель видит шахматную доску и фигуры, изображены реальные матчи.

Отметим, что «Ход королевы» или «Ферзевый гамбит» стал самым популярным мини-сериалом Netflix. Главную роль в нем исполнила актриса Аня Тейлор-Джой, интервью с которой опубликовали «ФАКТЫ».

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