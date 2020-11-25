"Вечная легенда": Шевченко, Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и знаменитый форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посвятили посты и высказывания легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который умер 25 ноября на родине от сердечного приступа.

«Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда», — написал Андрей Шевченко в Instagram.

Отметим, что Шевченко не раз пересекался с легендой футбола. В частности, в 2008 году Марадона пожаловал на тренировочную базу «Челси», цвета которого тогда защищал украинский форвард. А, к примеру, в 2014-м две футбольные звезды играли на Олимпийском стадионе в Риме в благотворительном матче между командами образовательного проекта Папы Римского Франциска I и аргентинской легенды Хавьера Дзанетти, которая помогает бедным детям в Аргентине.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», — приводит слова Лионеля Месси ole.com.ar.

«Сегодня прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Ты никогда не будешь забыт», — написал Криштиану Роналду на своей странице в Twitter.

Кстати, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что домашняя арена клуба может быть переименована в честь легенды неаполитанского клуба.

«Стадион „Сан-Паоло“ может получить имя Марадоны», — приводит слова Де Лаурентиса RMC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборной Украины засчитали техническое поражение в несостоявшемся матче Лиги наций против Швейцарии.

Фото Instagram

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