Шевченко отказался комментировать скандальное решение УЕФА
Решение апелляционного комитета УЕФА засчитать сборной Украины по футболу техническое поражение в несостоявшемся 17 ноября матче Лиги наций против Швейцарии в Люцерне вызвало в нашей стране бурю негодования.
В частности, на вердикт главного футбольного органа Европы отреагировал главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко. Сдержанно отреагировал.
«Не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за профессионализм и единство с командой.
Мы не несем ответственности за результат", — написал Андрей Шевченко в Twitter.
К слову, Украинская футбольная ассоциация намерена оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
«После получения резолютивной части решения апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна сразу после поступления полного текста решения с мотивировочной частью», — цитирует генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого официальный сайт организации.
По неофициальным сведениям, УЕФА мотивирует свое решение тем, что украинская сторона, зная о вспышке коронавируса в команде, не просчитала риски. Дескать, запасную команду, составленную из футболистов, которые не контактировали с подопечными Шевченко, можно было собрать заранее и выставить ее на матч против Швейцарии на следующий день — 18 ноября.
Напомним, что техническое поражение в матче Швейцария — Украина опустило команду Шевченко на последнее место в группе элитного дивизиона Лиги наций. Иными словами, в сложившейся ситуации «желто-синие» понизились в классе и в следующем сезоне стартуют во втором по силе дивизионе турнира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко отреагировал на смерть Диего Марадоны.
Фото uaf.ua
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