Шевченко отказался комментировать скандальное решение УЕФА

Решение апелляционного комитета УЕФА засчитать сборной Украины по футболу техническое поражение в несостоявшемся 17 ноября матче Лиги наций против Швейцарии в Люцерне вызвало в нашей стране бурю негодования.

В частности, на вердикт главного футбольного органа Европы отреагировал главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко. Сдержанно отреагировал.

«Не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за профессионализм и единство с командой.

Мы не несем ответственности за результат", — написал Андрей Шевченко в Twitter.

К слову, Украинская футбольная ассоциация намерена оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

«После получения резолютивной части решения апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна сразу после поступления полного текста решения с мотивировочной частью», — цитирует генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого официальный сайт организации.

По неофициальным сведениям, УЕФА мотивирует свое решение тем, что украинская сторона, зная о вспышке коронавируса в команде, не просчитала риски. Дескать, запасную команду, составленную из футболистов, которые не контактировали с подопечными Шевченко, можно было собрать заранее и выставить ее на матч против Швейцарии на следующий день — 18 ноября.

Напомним, что техническое поражение в матче Швейцария — Украина опустило команду Шевченко на последнее место в группе элитного дивизиона Лиги наций. Иными словами, в сложившейся ситуации «желто-синие» понизились в классе и в следующем сезоне стартуют во втором по силе дивизионе турнира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко отреагировал на смерть Диего Марадоны.

Фото uaf.ua



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