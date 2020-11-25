Марадона завещал, что написать на его надгробии

В аккаунте Bolavip в Facebook размещен отрывок из программы La noche del 10 на аргентинском телевидении, который был снят 15 лет назад. В ролике легендарный футболист Диего Марадона, скончавшийся накануне в Аргентине в возрасте 60 лет, берет интервью у самого себя.

«Что бы я сказал на собственных похоронах? «Спасибо, что играл в футбол. Потому что это вид спорта, который дарил мне радость, свободу. Это все равно, что прикоснуться к небу руками. И спасибо мячу. Так и напишите на надгробии: «Спасибо мячу», — сказал тогда Диего Марадона.

К слову, 34-летний сын легенды футбола Диего Марадона-младший находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.

«К сожалению, один из представителей желтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца», — отметил Палмери, призвавший оставить Марадону-младшего в покое.

Два Диего, два Марадоны

Напомним, что Диего — внебрачный сын легендарного футболиста сборной Аргентины от итальянки Кристианы Синагры. Чемпион мира-1986 признал отцовство только в 2016 году.

Как известно, 30 октября Диего Марадоне исполнилось 60 лет, а через несколько дней ему провели операцию по удалению гематомы в мозге. 11 ноября Диего выписали из больницы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости. Свои последние дни Диего провел в арендованном для него доме в Тигре.

Одно из последних фото легенды: Диего Марадона и Леопольде Луке

Кстати, в память о Диего Марадоне огни некогда родного для футболиста стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе, который могут переименовать в честь аргентинца, горели всю ночь на 26 ноября.

Уже известно, что церемония прощания с легендарным футболистом (вскрытие подтвердило, что у Диего случился серддечный приступ пока он спал) пройдет в Каса Росада — официальной резиденции президента Аргентины, расположенной в центре Буэнос-Айреса. По данным газеты La Nacion, церемонию посетят около 1 млн человек. В настоящее время власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии коронавируса.

Не исключено, что прощание будет длиться несколько дней. Хотя семья Марадоны попросила, чтобы это была короткая церемония.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко, Лионель Месси и Криштиану Роналду отреагировали на известие о смерти Диего Марадоны.

Фото Getty Images, ole.com.ar, ФК «Наполи»

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