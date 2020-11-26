В сети вспомнили лучший гол XX века, забитый Диего Марадоной

Смерть легенды футбола Диего Марадоны, скончавшегося накануне в возрасте 60 лет от сердечного приступа, потрясла весь мир. В сети вспоминают яркие эпизоды карьеры чемпиона мира, в том числе его знаменитый мяч, забитый в ворота сборной Англии на ЧМ-1986 (спустя четыре минуты после «руки Бога»!) и признанный позже ФИФА лучшим голом XX века.

Шедевр был сотворен аргентинцем 22 июня 1986 года в присутствии 114 580 болельщиков на стадионе «Ацтека» в Мехико. Приняв на 55-й минуте мяч на своей половине поля, Диего по пути к воротам за девять секунд обыграл четырех полевых игроков сборной Англии (Бирдсли, Рида, Батчера, Фенвика) и голкипера Шилтона, отправив мяч в сетку. При этом, прежде чем сотворить шедевр, аргентинец сделал 44 шага и 12 касаний мяча левой ногой, разогнавшись до 14,4 километра в час.

Тем временем реакция знаменитого экс-форварда сборной Англии Гари Линекера, кстати, забившего единственный мяч своей команды в том матче в 1986-м (2:1), вызвала скандал в сети.

«В Аргентине сообщили о смерти Марадоны. Это лучший игрок моего поколения, да и, возможно, во всей истории футбола. Надеюсь, что после непростой, но яркой жизни Диего обретет покой в руках бога», — написал Гари Линекер в Twitter.

После этого бразильский журналист Эдуардо Монсанто обвинил Линекера в неуважении к умершему упоминанием сочетания «рука Бога» (как известно, первый гол в ворота сборной Англии Марадона забил с нарушением правил, отправив снаряд в сетку рукой). «Прояви уважение. Быть м**ком тебе не идет. По крайней мере, я так думал», — написал бразилец. Линекер был вынужден защищаться и написал в ответ: «Где здесь неуважение?». Бразилец продолжил настаивать, написав: «Не дури… Мы оба знаем, что ты имел в виду. Вся страна оплакивает потерю ее любимого сына. Сейчас не время для двойных смыслов…» На это англичанин ответил: «Вы все совершенно неправильно поняли».

Другой комментатор написал: «Сейчас не время для каламбуров, Гари. Не будь смешным». В ответ на этот пост Линекер написал: «Спасибо. Будем считать это трудностями перевода».

Та самая знаменитая «рука Бога»

Кстати, на стадионе «Ацтека» в Мехико тоже отдали дань уважения Диего Марадоне. У тех самых футбольные ворот, которые «видели» и «руку Бога», и феноменальный гол аргентинца в ворота сборной Англии.





Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона завещал, что написать на его надгробии.

Фото Getty Images, ole.com.ar

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