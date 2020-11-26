«Ты был лучшим во всем»: Воронин поделился видео смешного танца Марадоны в раздевалке

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, недавно вошедший в состав тренерского штаба московского «Динамо», отреагировал на смерть Диего Марадоны. На своей странице в Instagram экс-форвард «Ливерпуля» разместил совместное фото с легендарным аргентинцем и видео, на котором Диего исполняет смешной танец в раздевалке.

«Легенда, спасибо тебе за все. Ты был, есть и всегда будешь лучшим. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Андрей Воронин.

Отметим, что Воронин и Марадона играли в одной команде в 2016 году в выставочном матче в Марокко. После той игры Андрей поделился в соцсетях совместным фото с легендой футбола, заодно написав: «Сбылась моя мечта, 30 лет мечтал увидеть его вживую, после того, как смотрел чемпионат мира в Мексике в 1986 году. Диего Марадона — легенда футбола, лучший из лучших».

2016 год. Андрей Воронин и Диего Марадона

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона завещал написать на его надгробной плите.

Фото Instagram

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