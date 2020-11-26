28.32 / 28.53 33.52 / 33.95
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Ты был лучшим во всем»: Воронин поделился видео смешного танца Марадоны в раздевалке

15:11 26 ноября 2020
Андрей Воронин и Диего Марадона

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, недавно вошедший в состав тренерского штаба московского «Динамо», отреагировал на смерть Диего Марадоны. На своей странице в Instagram экс-форвард «Ливерпуля» разместил совместное фото с легендарным аргентинцем и видео, на котором Диего исполняет смешной танец в раздевалке.

«Легенда, спасибо тебе за все. Ты был, есть и всегда будешь лучшим. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Андрей Воронин.

Отметим, что Воронин и Марадона играли в одной команде в 2016 году в выставочном матче в Марокко. После той игры Андрей поделился в соцсетях совместным фото с легендой футбола, заодно написав: «Сбылась моя мечта, 30 лет мечтал увидеть его вживую, после того, как смотрел чемпионат мира в Мексике в 1986 году. Диего Марадона — легенда футбола, лучший из лучших».

2016 год. Андрей Воронин и Диего Марадона

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона завещал написать на его надгробной плите.

Фото Instagram

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Кернес

Кернес получил от врачей разрешение «ехать»

Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

Родион Гайсинский

Сын Кернеса после долгой паузы опубликовал фото из Берлина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер