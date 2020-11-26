Экс-возлюбленную Марадоны не пустили к гробу: в Буэнос-Айресе прощаются с легендой

В четверг, 26 ноября, в шесть утра по местному времени (разница между Киевом и Буэнос-Айресом — пять часов) в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины началась открытая для широкой публики церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

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Кстати, последний раз прощание в Красном Доме проводилось 10 лет назад, когда умер бывший президент Аргентины Нестор Киршнер. А вообще, кроме глав государства, ранее такой чести удостаивался только пятикратный чемпион Формулы-1 Хуан Мануэль Фанхио, скончавшийся в 1995 году в возрасте 84 лет.

Гроб с телом Диего Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе накануне вечером

Власти Аргентины предполагают, что проститься с Диего Марадоной к президентскому дворцу Casa Rosada придет около миллиона человек

В ночь на четверг с Диего Марадоной прощались родные и близкие (деревянный гроб накрыт флагом Аргентины и футболками национальной сборной и «Бока Хуниорс»). В частности, в Casa Rosada приехали бывшая жена футболиста Клаудия и его дочери Дальма и Джаннина, Вероника Охеда и ее сын Диегито Фернандо, плод отношений с Марадоной, а также партнеры футболиста по чемпионской сборной Аргентины образца 1986 года и нынешние звезды футбола.

А вот бывшую возлюбленную футболиста Росио Оливу (экс-футболистку и модель), которой Диего несколько лет назад сделал предложение, но так и не женился, в президентский дворец не пустили.

«Все проходят, кроме меня. Мне больно, что они не впускают меня, — со слезами на глазах рассказала 29-летняя Росио Олива, расставшаяся с Диего в конце 2018 года, в интервью TN. — Не позволяя мне войти, они причиняют вред Диего. Я его последняя жена! Они предложили прийти мне в шесть утра вместе со всеми людьми. Клаудия (первая супруга Марадоны. — Авт.) говорит, что не имеет к этому никакого отношения. Никто не берет на себя ответственность. Жалко. Только мы знаем, какие у нас были отношения, и насколько мы были влюблены. У него было доброе сердце. Мне нужно попрощаться с Диего!»

Росио Олива

Как сообщает lanacion.com.ar, церемония прощания с легендой футбола продлится до 21:00 по киевскому времени, после чего Диего Марадону похоронят на частном кладбище в садах Белла Виста.

А пока на кончину Диего Марадоны отреагировал, в частности, Ватикан.

«Папа был проинформирован о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает встречи с ним в последние годы и поминает его в молитвах, как делал и в прошедшие дни, когда узнал о его состоянии», — заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни в интервью ESPN.

Напомним, что Папа Римский Франциск — уроженец Буэнос-Айреса и болеет за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».

По иронии судьбы, Диего Марадана умер в то же день — 25 ноября, что и 15 лет назад другой великий футболист — Джордж Бест.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети вспоминают лучший гол XX века, забитый Диего Марадоной.

Фото lanacion.com.ar



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