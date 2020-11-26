Футболист «Арсенала» разбил свой дорогущий «Мерседес»: момент аварии попал на видео

Футболист лондонского «Арсенала» и молодежной сборной Англии 21-летний Джо Уиллок разбил свой Mercedes G-Wagon стоимостью почти 160 тысяч евро и чудом избежал серьезных травм в момент аварии по дороге на клубную базу.

Как сообщает dailymail.co.uk, ДТП произошло еще в прошлую субботу, но видео аварии, заснятое регистратором ехавшего ссади автомобиля, появилась в распоряжении издания только сейчас.

На кадрах видно, как восходящая звезда английского футбола (обладатель Кубка и Суперкубка Англии), совершая на высокой скорости левый поворот, потерял контроль над 2,5-тонным внедорожником мощностью 600 лошадиных сил. После столкновения с аварийным барьером у «Марседеса» оторвало заднее колесо, после чего «трехколесник» едва не опрокинулся и в итоге остановился в кустах. Сам футболист, к счастью, не пострадал и первым делом, по свидетельству подъехавшего очевидца, принялся звонить брату (оба брата Джо — футболисты: 22-летний Крис играет за «Куиз Парк Рейнджерс», а 24-летний Мэттью — за «Джиллингем»).

Кстати, на следующий день после аварии Джо Уиллок, зарабатывающий 23 тысячи евро в неделю, как ни в чем не бывало, сыграл за «Арсенал» в матче чемпионата Англии против «Лидса» (0:0), в котором его одноклубник Николя Пепе получил глупую красную карточку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион из «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро едва не погиб на своем Lamborghini.

Фото Alamy Stock Photo, dailymail.co.uk

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