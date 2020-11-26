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Спорт

Ребров привез младшему сыну из Турина подарок от Роналду

20:12 26 ноября 2020
Сергей Ребров с женой и сыновьями

Команда Сергея Реброва «Ференцварош», как известно, на последних минутах упустила победу в матче Лиги чемпионов на поле «Ювентуса», но украинский специалист все равно вернулся домой в Будапешт не с пустыми руками.

Сергей купил в Турине своему 2-летнему сыну Александру детскую форму «Ювентуса», на которой Криштиану Роналду по просьбе наставника венгров оставил автограф. Фотографией Реброва-младшего в обновке поделилась в Instagram супруга тренера Анна.

Напомним, что от первого брака у Сергея Реброва есть 20-летний сын Дмитрий, а от второго — 4-летний Никита и 2-летний Александр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 4-летний сын Сергея Реброва Никита устроил «беспорядки» на стадионе.

Фото Instagram

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