Ребров привез младшему сыну из Турина подарок от Роналду

Команда Сергея Реброва «Ференцварош», как известно, на последних минутах упустила победу в матче Лиги чемпионов на поле «Ювентуса», но украинский специалист все равно вернулся домой в Будапешт не с пустыми руками.

Сергей купил в Турине своему 2-летнему сыну Александру детскую форму «Ювентуса», на которой Криштиану Роналду по просьбе наставника венгров оставил автограф. Фотографией Реброва-младшего в обновке поделилась в Instagram супруга тренера Анна.

Напомним, что от первого брака у Сергея Реброва есть 20-летний сын Дмитрий, а от второго — 4-летний Никита и 2-летний Александр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 4-летний сын Сергея Реброва Никита устроил «беспорядки» на стадионе.

Фото Instagram

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter