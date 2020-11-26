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Спорт

Сотрудник морга позировал на фоне открытого гроба Марадоны: сеть негодует

19:05 26 ноября 2020
Диего Марадона

Пока в четверг, 26 ноября, в президентском дворце в Буэнос-Айресе продолжается прощание с легендой футбола Диего Марадоной, который умер накануне от сердечного приступа, аргентинские СМИ сообщили о скандале.

Уже вирусным в сети стал снимок, на котором сотрудник морга, глядя в камеру, позирует на фоне открытого гроба Диего Марадоны с поднятым большим пальцем левой руки и прислоненной ко лбу покойного правой рукой (знаменитого футболиста, как известно, хоронят в закрытом гробу). Болельщики по всему миру негодуют. Портал tn.com.ar из этических соображений опубликовал снимок в обрезанном виде.

Владелец похоронного бюро Pinier уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник-негодяй уволен.

Напомним, что Диего Марадону, еще 15 лет назад завещавшего, что именно написать на его надгробии, похоронят вечером 26 ноября на частном кладбище Белла Виста, где покоятся его родители (мать футболиста Дальма умерла в 2011 году, а отец Диего — в 2015-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети вспомнили лучший гол XX века, забитый Диего Марадоной.

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