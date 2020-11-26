«Заря» в большинстве разгромила в Афинах АЕК: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 26 ноября, состоялись матчи 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Луганская «Заря» в Греции прервала неприятную серию украинских команд в еврокубках из шести проигранных поединков подряд (по две неудачи луганчан, «Шахтера» и «Динамо»).

Группа G

АЕК (Афины, Греция) — «Заря» (Луганск, Украина) — 0:3

«Заря»: Шевченко, Цыганик, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Юрченко (Перович, 87), Иванисеня, Кочергин (Лунев, 82), Громов (Сайядманеш, 87), Гладкий (Назарина, 63), Кабаев (Гринь, 87).

Голы: Громов (61), Кабаев (75), Юрченко (86, с пенальти).

После разгромного поражения от греков в Запорожье «Заря» (1:4), казалось, практически лишилась шансов на выход из группы (ранее были неудачи в играх с «Брагой» — 1:2 и «Лестером» — 0:3). Но престиж клуба и возможность заработать (ничья — 190 тысяч евро, победа — 570 тысяч) никто не отменял.

Встреча на афинском стадионе «Спирос Луис», как и остальные еврокубковые матчи 25 и 26 ноября, началась с минуты молчания в память о скончавшемся накануне Диего Марадоне. При этом в «основе» АЕКа вышли переболевшие коронавирусом украинские легионеры Шахов и Чигринский. Что же касается «Зари», то тренерский штаб в столице Греции не смог рассчитывать на получивших повреждения Цвека и Хомченовского.

Команда Скрипника не пропустила быстрый гол, как в двух предыдущих встречах, и это уже был хороший знак. Более того, до перерыва гости мало в чем уступали АЕКу. Хотя до реальных угроз у ворот обеих команд дело доходило редко. В итоге в стартовые 45 минут — ни одного удара в створ ни у АЕКа, ни у «Зари».

А на 49-й минуте греки остались в меньшинстве. Шахов в борьбе за верховой мяч зарядил локтем в лицо Иванисене и получил вторую в матче желтую карточку. И на 61-й минуте наши ребята реализовали большинство. После ошибки голкипера хозяев Громов с метра переправил мяч в сетку ворот. Более того, на 75-й минуте Кабаев (шикарным дальним «выстрелом») и на 86-й Юрченко (с пенальти) довели дело до разгрома и принесли луганчанам первую в турнире победу (а еще 570 тысяч евро).

Кстати, «Заря» отпраздновала успех в гостевой встрече основного раунда еврокубков впервые с сентября 2017 года, когда в Бильбао был обыгран «Атлетик» (1:0).

«Брага» (Португалия) — «Лестер» (Англия) — 3:3 (Аль-Мусрати, 4, Паулиньо, 24, Врансержио, 90+1 — Барнс, 9, Томас, 79, Варди, 90+5).

Положение команд: 1. «Лестер» — 10; 2. «Брага» — 7; 3. АЕК — 3; 4. «Заря» — 3.

В следующем туре (3 декабря) «Заря» примет в Запорожье «Лестер», а АЕК сыграет в Афинах против «Браги».

Группа А

ЦСКА (Болгария) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:1 (Нсаме, 34).

Положение команд: 1. «Рома» — 7 (3); 2. «Янг Бойз» — 7 (4); 3. «Клуж» — 4 (3); 4. ЦСКА — 1 (4).

Группа В

«Мольде» (Норвегия) — «Арсенал» (Англия) — 0:3 (Пепе, 50, Нелсон, 55, Балоган, 83).

Положение команд: 1. «Арсенал» — 12 (4); 2. «Мольде» — 6 (4); 3. «Рапид» — 3 (3); 4. «Дандолк» — 0 (3).

Группа Н

«Лилль» (Чехия) — «Милан» (Италия) — 1:1 (Бамба, 65 — Кастельехо, 46).

«Спарта» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) — 4:1 (Ганцко, 27, Юлиш, 38, 80, Плавшич, 90+4 — Эдуар, 15).

Положение команд: 1. «Лилль» — 8; 2. «Милан» — 7; 3. «Спарта» — 6; 4. «Селтик» — 1.

Группа I

«Карабах» (Азербайджан) — «Сивасспор» (Турция) — 2:3 (Зубир, 8, Матич, 51 — Коне, 40, с пенальти, 79, Кайоде, 58).

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Вильярреал» (Испания) — 1:1 (Пешич, 47 — Баэна, 45).

Положение команд: 1. «Вильярреал» — 10; 2. «Маккаби» — 7; 3. «Сивасспор» — 6; 4. «Карабах» — 0.

Группа J

ЛАСК (Австрия) — «Антверпен» (Бельгия) — 0:2 (Рафаэлов, 53, Геркенс, 83).

Положение команд: 1. «Антверпен» — 9 (4); 2. «Тоттенхэм» — 6 (3); 3. ЛАСК — 6 (4); 4. «Лудогорец» — 0 (3).

Группа K

ЦСКА (Россия) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 0:0.

«Вольфсбергер» (Австрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:3 (Майер, 60, Петкович, 75, Иванушеч, 90+1).

Положение команд: 1. «Динамо» — 8; 2. «Фейеноорд» — 5; 3. «Вольфсбергер» — 4; 4. ЦСКА — 3.

Группа L

«Слован» (Чехия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 0:2 (Баумгартнер, 75, Крамарич, 89, с пенальти).

«Гент» (Бельгия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:2 (Петрович, 2, Милунович, 58).

Футболист сборной Украины Роман Безус отыграл в составе хозяев поля весь поединок.

Положение команд: 1. «Хоффенхайм» — 12; 2. «Црвена Звезда» — 9; 3. «Слован» — 3; 4. «Гент» — 0.

Еще 11 поединков Лиги Европы будут сыграны 26 ноября в 22:00 (результаты и видеообзоры матчей появятся в этой новости после их завершения).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Лиге чемпионов потерпело на «Олимпийском» разгромное поражение от «Барселоны».

Фото Twitter ФК АЕК

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