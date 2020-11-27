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Спорт

Названа причина смерти Диего Марадоны

9:03 27 ноября 2020
Диего Марадона

Вскрытие, проведенное после смерти 60-летнего Диего Марадоны, показало, что легенда футбола страдал от дилатационной кардиомиопатии — заболеванием миокарда, характеризующимся развитием дилатации (растяжением) полостей сердца, но без увеличения толщины стенок.

К внезапной же кончине Диего Армандо, по информации Infobae, привела сердечная недостаточность и острый отек легких, о чем говорится в отчете о вскрытии тела.

«Патологоанатом обнаружил в сердце следы, указывающие на хроническую сердечную недостаточность, причина которой не ясна. Также не установлено, связано ли это с сердечным приступом или с потреблением вредных веществ, таких как кокаин или алкоголь», — приводит издание слова кардиолога Хуан Пабло Костабеля.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября в доме в Тигре. Для того, чтобы проститься с легендарным футболистом, люди в Буэнос-Айресе проводили по несколько часов в многокилометровых очередях, также звезды футбола скорбят и выражают свои соболезнования в связи со смертью чемпиона мира-1986.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марадона завещал написать на своем надгробии «Спасибо мячу».

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