Майк Тайсон отрезал и съел «ухо» Роя Джонса, а «мозги» скормил собаке

Легендарный боксер Майк Тайсон усиленно готовится к выставочному поединку с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях своим соотечественником Роем Джонсом.

Железный Майк не только проводит по много часов в тренировочном зале, но и проводит психологические атаки на своего будущего соперника. Надо сказать, получается это у него отменно.

К примеру, на День благодарения, праздновавшийся в этом году в США 26 ноября, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе приготовил индейку в виде… головы Джонса. Дети, с которыми обедал Тайсон, долго не могли поверить, что это индейка, Майк же взял и отрезал ухо у головы, после чего с аппетитом съел. Перепало с праздничного стола и собаке, которая полакомилась «мозгами» будущего соперника своего хозяина.

Напомним, что поединок Тайсон — Джонс пройдет в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. За предстоящий выставочный бой Майк гарантированно получит 10 млн долларов (без учета процента от продаж платных трансляций), его соперника — в три раза меньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рой Джонс застрахует свои уши перед боем с Майком Тайсоном.

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