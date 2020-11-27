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Где смотреть онлайн «Динамо» – «Ворскла»: расписание трансляций матчей 11-го тура чемпионата Украины

10:17 27 ноября 2020
Динамо&nbsp;— Ворскла

В пятницу, 27 ноября, матчем во Львове между местным одноименным клубом и «Мариуполем» стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу.

Подопечные Виталия Шумского подходят к поединку в приподнятом настроении, поскольку после неожиданного успеха в Чернигове в матче с «Десной» впервые в сезоне покинули последнюю строчку в турнирной таблице. А вот мариупольцы, в связи с реконструкцией домашнего стадиона проводящие все матчи со старта чемпионата на выезде, не знают радости победы в четырех последних играх.

В субботу, 28 ноября, сыграют представители Украины в Лиге чемпионов, попробовав реабилитироваться за разгромы от каталонской «Барселоны» и «Боруссии» из Менхенгладбаха. Киевское «Динамо» на столичном НСК «Олимпийский» примет набравшую неплохой ход полтавскую «Ворсклу» (арбитр — Юрий Иванов из Макеевки), а «Шахтер» попытается на выезде сломить сопротивление «Днепра-1», имеющего серию из трех поражений подряд. Также «Александрия», отобравшая в прошлом туре очки у «горняков», на своем поле примет опустившийся на дно турнирной таблицы львовский «Рух».

Завершится же тур в воскресенье, 29 ноября. Одержавшая долгожданную победу в групповом турнире Лиги Европы луганская «Заря» отправится на Закарпатье, где сыграет с «Минаем». В Коваливке сойдутся «Колос» и «Десна», прекратившие борьбу в Лиге Европы еще в квалификации, а «Ингулец» примет донецкий «Олимпик», пропустивший предыдущий тур из-за массового заражения коронавирусом в команде.

Чемпионат Украины. 11-й тур

27 ноября (пятница)

«Львов» — «Мариуполь» 19:00 «Футбол 1»

28 ноября (суббота)

«Александрия» — «Рух» 14:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Ворскла» 17:00 «2+2»

«Днепр-1» — «Шахтер» 19:30 УНИАН

29 ноября (воскресенье)

«Минай» — «Заря» 14:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Десна» 17:00 «Футбол 1»

«Ингулец» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 23 очка (10 матчей);

2. «Шахтер» — 20 (10);

3. «Ворскла» — 19 (10);

4. «Десна» — 16 (10);

5. «Колос» — 15 (10);

6. «Александрия» — 14 (10);

7. «Олимпик» — 13 (9);

8. «Мариуполь» — 13 (10);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Минай» — 9 (9);

11. «Днепр-1» — 8 (10);

12. «Ингулец» — 7 (10);

13. «Львов» — 7 (9).

14. «Рух» — 5 (10).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Анатолий Нуриев («Минай»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА присудил сборной Украине поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

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