Украинская теннисистка родила легионеру «Динамо» сына

25-летняя украинская теннисистка Ольга Янчук, которая выиграла за свою карьеру 11 турниров, но не поднималась пока даже в топ-200 мирового рейтинга, родила сына от футболиста «Динамо» Жерсона Родригеса.

Малыш появился на свет утром 27 ноября в одном из столичных роддомов. Рост новорожденного — 53 см, вес — 3,66 кг.

«Лучший день в моей жизни», — поделилась радостной новостью теннисистка на своей странице в Instagram.

Отметим, что Янчук начала встречаться с легионером из Люксембурга в 2020 году. О том, что пара ожидает ребенка, стало известно в конце октября, когда девушка появилась на одном из матчей «Динамо», не скрывая заметно округлившийся животик.

Добавим, что для Ольги это первый ребенок, а у Жерсона уже есть сын — 2-летний Джейден.

Жерсон Родригес со своим сыном Джейденом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболиста сборной Украины Максима Пустозвонова родился сын.

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