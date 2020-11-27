28.37 / 28.58 33.59 / 34.01
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинская теннисистка родила легионеру «Динамо» сына

17:03 27 ноября 2020
Ольга Янчук

25-летняя украинская теннисистка Ольга Янчук, которая выиграла за свою карьеру 11 турниров, но не поднималась пока даже в топ-200 мирового рейтинга, родила сына от футболиста «Динамо» Жерсона Родригеса.

Малыш появился на свет утром 27 ноября в одном из столичных роддомов. Рост новорожденного — 53 см, вес — 3,66 кг.

«Лучший день в моей жизни», — поделилась радостной новостью теннисистка на своей странице в Instagram.

Отметим, что Янчук начала встречаться с легионером из Люксембурга в 2020 году. О том, что пара ожидает ребенка, стало известно в конце октября, когда девушка появилась на одном из матчей «Динамо», не скрывая заметно округлившийся животик.

Добавим, что для Ольги это первый ребенок, а у Жерсона уже есть сын — 2-летний Джейден.

Жерсон Родригес со своим сыном Джейденом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболиста сборной Украины Максима Пустозвонова родился сын.

343

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер