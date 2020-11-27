Девушка-боец ММА нокаутировала мужчину, в четыре раза тяжелее нее: видео боя

Неординарный поединок прошел в России в рамках поп-лиги ММА «Наше дело». Против девушки-бойца Дарьи Маздюк, вес которой составляет 62 кг, вышел… 240-килограммовый блогер Григорий Чистяков, более известный под псевдонимом Полное ТВ.

В начале боя здоровяк попытался задавить девушку весом, но ей удалось избежать слишком «тесного контакта», а затем, пропустив парочку ударов, все же сдался уже в середине первого раунда.

«После этого боя я начинаю активно тренироваться. Буду стараться вести более-менее здоровый образ жизни. Что касается поединка, то так получилось. Дарья ударила меня нормально, и я упал. Она хоть и хрупкая, но… Я ложился ей на спину, а она не падала. А дальше я не знал, что делать», — отметил проигравший Чистяков после поединка.

Отметим, что Маздюк провела в ММА пять поединков, в которых одержала четыре победы и однажды проиграла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боец ММА Ярослав Амосов выиграл 25-й подряд поединок в карьере.

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