28.37 / 28.58 33.60 / 34.02
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Девушка-боец ММА нокаутировала мужчину, в четыре раза тяжелее нее: видео боя

19:23 27 ноября 2020
Бой поп-лиги ММА Наше дело

Неординарный поединок прошел в России в рамках поп-лиги ММА «Наше дело». Против девушки-бойца Дарьи Маздюк, вес которой составляет 62 кг, вышел… 240-килограммовый блогер Григорий Чистяков, более известный под псевдонимом Полное ТВ.

В начале боя здоровяк попытался задавить девушку весом, но ей удалось избежать слишком «тесного контакта», а затем, пропустив парочку ударов, все же сдался уже в середине первого раунда.

«После этого боя я начинаю активно тренироваться. Буду стараться вести более-менее здоровый образ жизни. Что касается поединка, то так получилось. Дарья ударила меня нормально, и я упал. Она хоть и хрупкая, но… Я ложился ей на спину, а она не падала. А дальше я не знал, что делать», — отметил проигравший Чистяков после поединка.

Отметим, что Маздюк провела в ММА пять поединков, в которых одержала четыре победы и однажды проиграла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боец ММА Ярослав Амосов выиграл 25-й подряд поединок в карьере.

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер