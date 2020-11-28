Украинский супертяж Выхрист отправил на настил ринга 106-килограммового поляка: видео боя

Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист (5 побед, 4 из них — нокаутом), подписавший в начале года контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion, поздно вечером 27 ноября провел свой пятый бой на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса во французском Нанте 28-летний украинец по прозвищу Виктор Фауст победил очередного своего оппонента — живущего в Великобритании 34-летнего поляка Камила Соколовски (10 побед, 4 из них — нокаутом, 20 поражений, 2 ничьи).

На протяжении всего шестираундового боя на H Arena против соперника, в послужном списке которого значились поединки (пусть и проигранные) с боксерами, становившимися чемпионами мира — Диллианом Уайтом и Лукасом Брауном, украинец владел неоспоримым преимуществом и в третьем раунде мощным ударом с левой отправил 106-килограммового Соколовски в нокдаун. Правда, завершить поединок против поляка нокаутом, несмотря на обилие точных «выстрелов», украинцу не удалось. Впервые бой Выхриста на профиринге не завершился досрочной его победой, хотя все судьи единогласно отдали победу украинцу (60:53, 60:53, 60:53).

Напомним, что чемпион Европы 2017 года и победитель Европейских игр-2019 Выхрист дебютировал в профессионалах в феврале нынешнего года. До поединка во Франции Виктор уже в первом раунде «вырубил» белоруса Андрея Мазаника, во второй трехминутке — своего соотечественника Семена Пахомова, а в третьей — испанца Габриэля Энгуэмо. А вот 43-летний немец с турецкими корнями Якуп Саглам в октябре 2020-го в Гамбурге продержался против украинца четыре раунда, после чего отказался продолжить бой.

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Фото Luckypunch.net

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