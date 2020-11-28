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Спорт

Марадону похоронили без сердца

9:08 28 ноября 2020
Диего Марадона

Смерть легендарного футболиста Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября в 60 лет и похороненного на частном кладбище в 35 километрах от Буэнос-Айреса рядом с родителями, продолжает будоражить мир.

Стали известны новые подробности вскрытия чемпиона мира по футболу, причиной смерти которого стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Как сообщает Clarin, размер сердца Диего в два раза превышал стандартный. Орган сохранили для изучения. Марадону похоронили без сердца!

При вскрытии у Марадоны также были взяты моча и кровь. Они будут анализироваться в ходе токсикологических тестов, которые, в частности, помогут выявить следы алкоголя, наркотиков или токсичных веществ в организме Марадоны, если таковые имеются.

Диего Марадону похоронили на частном кладбище близ Буэнос-Айреса рядом с могилами его родителей

Кстати, телеканал TN раскрыл некоторые обстоятельства смерти легендарного аргентинца. Как сообщает СМИ со ссылкой на расследование генпрокуратуры, первая скорая помощь приехала к Диего через 11 минут после вызова, а не через полчаса, как ранее заявил адвокат Марадоны.
СМИ также приводит подробности звонка врача Марадоны Леопольдо Луке в службу 911.

«Можете отправить скорую в район Сан-Андрес в Тигре? Улица Италии, закрытый район. Здесь человек, у которого остановилось дыхание и сердце. Врач пытается ему помочь», — сказал по телефону Леопольде Луке.

Отметим, что мать Марадоны Дальма Сальвадора Франко, умершая девять лет назад, страдала сердечной недостаточностью, а отец Дон Диего скончался в 2015-м после продолжительных проблем с сердцем и легкими.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-возлюбленной Марадоны не позволили попрощаться с Диего в президентском дворце.

Фото clarin.com

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