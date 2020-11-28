Смерть Диего Марадоны: какое наследство оставил легендарный футболист

Прославленного футболиста Диего Марадону, умершего во сне 25 ноября в возрасте 60 лет, похоронили на частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса рядом с могилами его родителей.

У чемпиона мира, забившего лучший гол XX века, осталось пять официально признанных детей от разных женщин (34-летний Диего-младший, 32-летняя Джаннина, 24-летняя Яна, 23-летняя Дальма и 7-летний Диего Фернандо), пять сестер и два брата. Кроме того, несколько непризнанных наследников пытаются доказать отцовство Марадоны в суде.

О том, что оставил после себя легенда «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины, рассказало издание Clarin.

Точная сумма наследства бывшего футболиста неизвестна, но сайт Celebrity Net Worth, специализирующийся на финансах знаменитостей, пишет о примерно 500 миллионах долларов. Другие же источники называют более скромную сумму — от 75 до 100 миллионов.

В собственности Марадоны были пять домов и квартир в Буэнос-Айресе, его пригородах и Дубае. Помимо прочего, Диего владел парком элитных автомобилей, в который входили Rolls Royce Ghost и BMW i8 стоимостью около 140 тысяч евро, а также грузовик-амфибия, «плавающий танк» Hunta Overcomer, подаренный ему в Беларуси, когда он занимал пост почетного президента брестского «Динамо». Там же в Бресте Марадоне подарили бриллиантовое кольцо за 300 тысяч евро.

В Беларуси Марадоне подарили 4,5-метровый «плавающий танк» Hunta Overcomer весом 2,3 тонны

У аргентинской легенды также были подписаны несколько крупных контрактов. Кроме того, что он в последнее время тренировал команду «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы, Диего сотрудничал с Puma, швейцарским производителем часов Hublot и производителями компьютерных игр Konami и EA Sports.

Вдобавок Марадона имел инвестиции на Кубе (включая гостиницу) и предприятия в Венесуэле и Италии. А в Китае его именем названы несколько футбольных школ.

Доход Диего Марадоны в последние годы складывался из зарплаты, рекламных контрактов и гонораров за активности. Все это оценивалось в 100--150 тысяч долларов в месяц. Например, на посту главного тренера мексиканского «Дорадоса» за 11 месяцев Марадона должен был заработать 1,6 млн долларов. А во время ЧМ-2018 ФИФА платила легенде футбола за то, чтобы он посещал матчи и был украшением турнира, порядка 10 тысяч евро в день.

«У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти все, а остальное он отдал сам», — заявил в интервью La Gazzetta dello Sport друг Диего, аргентинский журналист Луис Вентура.

По его словам, Марадона в последнее время жил на скромную зарплату, которую он получал на посту главного тренера «Химнасии».

Кстати, несмотря на то, что в ноябре прошлого года Марадона заявил, что не собирается оставлять никакого наследства и планирует все заработанное пожертвовать на благотворительность, его адвокаты намерены воспользоваться законом, защищающим наследников. Иными словами, дети Диего Маврадоны должны получить две трети его имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона завещал, что написать на его надгробии.

Фото gazzetta. it, tut.by

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