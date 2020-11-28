«Давай увидимся, я пока репетирую»: дочь Марадоны написала душераздирающее послание отцу

Дальма, 32-летняя дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, умершего 25 ноября на 61-м году жизни, опубликовала в Instagram свое детское фото, написав отцу душераздирающее послание.

«Я всегда очень боялась своей смерти, но не сегодня, — написала Дальма Марадона. — Потому что я знаю, что это будет тот момент, когда я увижу тебя снова и снова тебя обниму! Я уже скучаю по тебе, папа! Я буду терпеть здесь, без того кусочка моего сердца, который ты взял с собой! Я буду любить и защищать тебя всю свою жизнь, потому что я благодарю тебя за совместную жизнь! Я уничтожена, но я иду дальше! Жди меня там. Мы собираемся увидеться, пока я репетирую Y como es el, чтобы, когда я увижу тебя, снова спеть ее вместе с криками… Ну… Ты действительно поешь красиво, а я кричу! Я люблю тебя, папа!

И если твоя внучка захочет позвонить тебе по видеозвонку, я умру внутри, но будь уверен, я расскажу ей, кем ты был и кем будешь всегда! Может, она уже любит тебя. Потому что у тебя было это… Не нужно было многого, чтобы влюбиться в тебя…

Я не могу представить, какой будет моя жизнь без тебя… Я не могу… Но здесь я с лучшим мужем в мире и дочерью, которые дадут мне силу двигаться дальше! Жизнь совсем коротка, так что до скорой встречи! Я приношу тебе ромашки, чтобы украсить твои гетры, и, пожалуйста, посмотри на меня еще раз с той любовью, которую ты видишь на фотографии! Я люблю тебя навсегда!"

Напомним, что со своей единственной официальной женой Клаудией (она старше Марадоны на два года) Диего познакомился летом 1976 года на танцах. И уже на второй день представил ее своим родителям.

Правда, свадьбу влюбленные сыграли только через 13 лет — в конце 1989-го, когда у них уже подрастали две дочери — Дальма и Джаннина.

После 25 лет совместной жизни, в 2004-м, Диего и Клаудия развелись. Хотя при этом сохранили хорошие отношения: со временем бывшая жена даже стала агентом Марадоны. Да и со взрослыми уже дочерьми Марадона видился часто. Младшая, Джаннина, которой 31 год, вышла замуж за футболиста «Атлетико» и сборной Аргентины Серхио Агуэро. В феврале 2009-го у них родился сын Бенхамин, а в 2013-м пара рассталась. Старшая дочь, 32-летняя Дальма — жена Фернандо Молины, бывшего пресс-секретаря аргентинской сборной, у них растет дочь.

Диего с бывшей женой Клаудией и дочерьми — Дальмой и Джанниной

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какое наследство оставил после себя Диего Марадона.

Фото Getty Images, Instagram

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