Украинский тренер Роман Григорчук сенсационно стал с «Шахтером» чемпионом Беларуси

В субботу, 28 ноября, финишировал чемпионат Беларуси футболу, в котором тройка призеров была неизвестна до самых последних секунд (все матчи начинались в одно время).

Второй раз в истории (и впервые за 15 лет!) золотые медали сенсационно завоевал «Шахтер» из Солигорска, отпраздновавший победу над оставшимся в меньшинстве «Минском» благодаря голам на 90+2-й (!) и 90+9-й (!) минутах — 4:2.

Также стоит отметить, что команде украинского специалиста Романа Григорчука (кстати, старт сезона коллектив из Солигорска провел под началом еще одного украинца Юрия Вернидуба) подсобило минское «Динамо», отобравшее очки у главного конкурента «Шахтера» — БАТЭ — 0:0.

Напомним, что ранее 55-летний экс-наставник одесского «Черноморца» Роман Григорчук дважды побеждал в чемпионате Казахстана с «Астаной».

«Шахтер» из Солигорска стал чемпионом Беларуси после 15-летней паузы

А вот прошлогодний чемпион Беларуси — бресткое «Динамо» (команда украинцев Милевского, Хачериди и Нойока) — остался без медалей. В конце поединка против «Немана» (3:1) динамовцы, в составе которых победный мяч забил Артем Милевский, поднялись на третьем месте, но в параллельном поединке «Торпедо-БелАЗ» на последних минутах вырвал победу на поле «Витебска» (3:2) и отодвинул команду из Бреста на четвертую позицию. После игры экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины объявил об уходе из «Динамо» (Брест).

Видео гола Артема Милевского

Итоговое положение лидеров: 1. «Шахтер» — 59 очков; 2. БАТЭ — 58; 3. «Торпедо-БелАЗ» — 56; 4. «Динамо» (Брест) — 54; 5. «Неман» — 53; 6. «Динамо» (Минск) — 52.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форварда БАТЭ и сборной Беларуси Антона Сароку в ходе протестов арестовали на семь суток.

Фото ФК «Шахтер» (Солигорск)

262

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter