«Динамо» в битве с двумя удалениями победило «Ворсклу»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 28 ноября, матчами в Александрии, Киеве и Днепре продолжается программа 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 11-й тур

28 ноября (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Ворскла» (Полтава) — 2:0 (Цыганков, 14, Вербич, 36). На 83-й минуте удален Забарный («Динамо»), а на 90-й — Кане («Ворскла»). Молодежные составы — 3:2.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев (Гармаш, 61), Шапаренко (Караваев, 85), Цыганков, де Пена (Леднев, 61), Вербич (Супряга, 81).

В стартовом составе «Динамо», которое в прошлый вторник было разгромлено в Лиге чемпионов «Барселоной» (0:4), на матч с «Ворсклой» вышли семь футболистов, переболевших коронавирусом, в том числе вице-капитан команды Цыганков.

Последняя встреча соперников, напомним, состоялась в июле в финале Кубка Украины, и тогда еще подопечные Алексея Михайличенко одолели полтавчан лишь в серии пенальти — 8:7 (игровое время — 1:1). Хотя до этого киевляне побеждали «Ворсклу» в семи подряд матчах премьер-лиги.

На сей раз «бело-синие» повели в счете после первого же удара в створ ворот Ткаченко (основной голкипер полтавчан Ризнык еще восстанавливается после коронавируса). После комбинации с участием Попова и Вербича Цыганков поразил практически пустые ворота, забив свой пятый гол в сезоне.

Вскоре де Пена точным ударом из-за штрафной, казалось, удвоил преимущество в счете, но рефери с помощью VAR отменил взятие ворот «Ворсклы», поскольку Вербич еще раньше оказался в офсайде.

Правда, подопечные Луческу до перерыва все же довели счет до 2:0: де Пена прострелил слева, а Вербич в касание переправил мяч в сетку.

В перерыве Максимов провел пару замен, и «Ворскла» начала действовать активнее. Хотя у динамовцев, честно говоря, было больше шансов довести дело до разгрома, чем у гостей отыграться. Хотя забей на 65-й минуте Степанюк…

К слову, и «Динамо», и «Ворскла», проигравшая киевлянам в УПЛ восьмой раз подряд, после удалений с поля Забарного и Кане заканчивали встречу в неполных составах.

1:0 Цыганков (13-я мин.)

2:0 Вербич (36-я мин.)

«Александрия» — «Рух» (Львов) — 0:0. На 59-й минуте удален Бондаренко («Александрия»). Молодежные составы — 0:0.

После удаления с поля на 59-й минуте защитника «Александрии» Бондаренко, умудрившегося получить две желтые карточки за две минуты, гости из Львова получили шанс отпраздновать первый успех в УПЛ, но в итоге продлили свою ничейную серию до четырех матчей.

27 ноября (пятница)

«Львов» — «Мариуполь» — 1:3 (Михуби, 73 — Сикан, 12, Мишнев, 34, Очеретько, 60). На 88-й минуте удален Чех («Мариуполь»). Молодежные составы — 1:2.

Положение команд:

1. «Динамо» — 26 очков (11 матчей);

2. «Шахтер» — 20 (10);

3. «Ворскла» — 19 (11);

4. «Десна» — 16 (10);

5. «Мариуполь» — 16 (11);

7. «Александрия» — 15 (11);

7. «Колос» — 15 (10);

8. «Олимпик» — 13 (9);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Минай» — 9 (9);

11. «Днепр-1» — 8 (10);

12. «Ингулец» — 7 (10);

13. «Львов» — 7 (10).

14. «Рух» — 6 (11).

Бомбардиры: 5 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»), Анатолий Нуриев («Минай»).

В 11-м туре УПЛ сыграют также: «Днепр-1» — «Шахтер» (28 ноября), «Минай» — «Заря», «Колос» — «Десна», «Ингулец» — «Олимпик» (29 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Ольга Янчук родила футболисту «Динамо» Жерсону Родригесу сына.

Фото ФК «Динамо»

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