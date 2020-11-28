Украина в отборе на Евробаскет едва не спасла безнадежную игру с чемпионами Европы

В субботу, 28 ноября, мужская сборная Украины по баскетболу провела без зрителей в Любляне отборочный поединок чемпионата Европы 2022 года против действующего чемпиона Старого Света команды Словении. К сожалению, отпраздновать второй успех в группе подопечные Айнарса Багатскиса не смогли.

Словения — Украина — 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Украина: Герун (15 очков), Шундель (14), Санон (13), Кравцов (11), Бобров (9), Павлов (4), Лукашов (3), Зотов (2), Липовый (2), Беликов, Мишула.

К сожалению, «желто-синие» полностью провалили стартовую четверть, проиграв ее с разницей в 24 (!) очка (33:9). Во второй 10-минутке наши смогли совладать с нервами и даже выиграли ее с разницей в 2 пункта (во многом благодаря двум трехочковым броскам Санона в концовке). Только вот на расстановку сил перед большим перерывом это повлияло не очень — 50:28 в пользу словенцев.

В третьей четверти наши ребята совершили шикарный рывок, сократив отставание до 12 очков, но хозяева площадки сумели взять себя в руки, и в итоге на последнюю паузу в игре команды ушли при счете — 63:47.

В последние 10 минут матча сборная Украины сделала все возможное, чтобы спасти этот, казалось, безнадежный поединок (по ходу четверти гости сократили отставание до 7 очков), но все же уступила — 84:73.

Добавим, что самым результативным игроком сборной Украины стал единственный в нашей команде легионер Владимир Герун из испанской «Уникахи» (15 очков), а у словенцев больше всех пунктов набрал защитник «Цедевиты-Олимпии» Яка Блажич (23).

Положение команд в группе: 1. Словения — 5 очков (3 игры); 2. Венгрия — 4 (2); 3. Украина — 4 (3); 4. Австрия — 2 (2).

В понедельник, 30 ноября, подопечные латвийского специалиста Айнарса Багатскиса сыграют против сборной Австрии (прямая телетрансляция на канале Xsport — в 18:10).

К слову, оба наших соперника в рамках «пузыря» в Любляне должны были провести встречи против команды Венгрии, но из-за вспышки коронавируса в лагере географических соседей Украины команду отправили домой.

Напомним, что в первых двух турах квалификации Евробаскета-2022 сборная Украины обыграла Австрию (88:73) и проиграла Венгрии (60:62).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Алексей Лэнь сменил клуб в НБА.

Фото FIBA.com

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