«Ювентус» — «Динамо»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 2 декабря, киевское «Динамо» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов сыграет в Турине против сильнейшего клуба Италии «Ювентуса» (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ЮВЕНТУС» — «ДИНАМО»

Ранее соперники провели в еврокубках пять очных встреч, в которых была зафиксирована одна ничья и четырежды побеждал «Юве». В 1998 году в четвертьфинале Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского увезла ничью из Турина (1:1), но вчистую уступила итальянцам в Киеве (1:4). В 2002-м «Динамо» дважды капитулировало перед «Ювентусом» в групповом турнире ЛЧ: 0:5 в гостях и 1:2 дома. Проиграли «бело-синие» Старой Синьоре на «Олимпийском» и в нынешнем розыгрыше турнира — 0:2.

Видеообзор матча «Динамо» — «Ювентус» — 0:2 (20 октября 2020 года)

В предстоящей встрече аналитики букмекерских контор прогнозируемо отдают предпочтение подопечным Андреа Пирло (знаменитый футболист возглавил Старую Синьору в августе 2020-го), принимая ставки на успех каждой из команд с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа «Ювентуса» — 1,28, ничья — 5,50, выигрыш «Динамо» — 13,5.

«Фаворит спорт»: победа «Ювентуса» — 1,26, ничья — 6,30, выигрыш «Динамо» — 12,50.

1xBet: победа «Ювентуса» — 1,28, ничья — 6,05, выигрыш «Динамо» — 14.

William Hill: победа «Ювентуса» — 1,28, ничья — 5,50, выигрыш «Динамо» — 12,00.

«Олимп»: победа «Ювентуса» — 1,31, ничья — 5,59, выигрыш «Динамо» — 11,0.

В другом поединке квартета G «Ференцварош» Сергея Реброва в этот же день сыграет в Будапеште с испанской «Барселоной» (в 22:00).

Напомним, что команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду за два тура до финиша досрочно обеспечили себе выход из группы: 1. «Барселона» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 9; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Мирчи Луческу в матче чемпионата Украины победила «Ворсклу».

Фото ФК «Динамо»

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