«Колос» и «Десна» в матче с двумя пенальти сильнейшего не определили: видеообзоры игр УПЛ

В воскресенье, 29 ноября, матчами в Ужгороде, Коваливке и Кропивницком завершилась программа 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 11-й тур

29 ноября (воскресенье)

«Минай» — «Заря» (Луганск) — 0:3 (Кочергин, 53, Иванисеня, 59, Гладкий, 61). Молодежные составы — 1:2.

«Колос» (Коваливка) — «Десна» (Чернигов) — 1:1 (Лысенко, 12, с пенальти — Будковский, 27, с пенальти, Конопля, 52). На 90+6-й минуте удален Имереков («Десна»). Молодежные составы — 8:0.

28 ноября (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Ворскла» (Полтава) — 2:0 (Цыганков, 14, Вербич, 36). На 83-й минуте удален Забарный («Динамо»), а на 90-й — Кане («Ворскла»). Молодежные составы — 3:2.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев (Гармаш, 61), Шапаренко (Караваев, 85), Цыганков, де Пена (Леднев, 61), Вербич (Супряга, 81).

«Днепр-1» — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Тете, 88). Молодежные составы — 3:2.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио (Коваленко, 61), Майкон, Тете, Соломон (Тайсон, 46), Марлос (Степпненко, 90), Фернандо.

«Александрия» — «Рух» (Львов) — 0:0. На 59-й минуте удален Бондаренко («Александрия»). Молодежные составы — 0:0.

27 ноября (пятница)

«Львов» — «Мариуполь» — 1:3 (Михуби, 73 — Сикан, 12, Мишнев, 34, Очеретько, 60). На 88-й минуте удален Чех («Мариуполь»). Молодежные составы — 1:2.

Матч «Ингулец» (Петрово) — «Олимпик» (Донецк) пройдет вечером в воскресенье, 29 ноября.

Луганская «Заря», обыграв на выезде греческий АЕК в Лиге Европы (этот успех стал для подопечных Виктора Скрипника первым в нынешнем групповом турнире еврокубка), в приподнятом настроении отправилась в гости к «Минаю». В противостоянии с новичком премьер-лиги луганчанам пришлось изрядно помучиться, а решить исход поединка удалось в течение восьми минут второго тайма.

Сначала Кочергин удачно сыграл на добивании, затем Иванисеня воспользовался несогласованностью в действиях вратаря и защитника хозяев, закатив мяч уже в пустые ворота, а точку поставил Гладкий, с близкого расстояния замкнув удобный прострел от Громова. Таким образом, «Заре» удалось продлить серию без поражений в чемпионате Украины до восьми матчей (3 победы и 5 ничьих).

Матч представителей Украины в квалификации Лиги Европы получился по-настоящему боевым. До перерыва команды обменялись реализованными пенальти, которые в обоих случаях были назначены за игру рукой. Сначала неразрешенным приемом остановил мяч черниговец Мостовой, а затем аналогичным образом «отличился» Черноморец.

После перерыва гости вышли вперед, но тут вмешался VAR. Классный удар удался Конопле, который хлестким ударом от правого угла штрафной уложил мяч под дальнюю штангу, но спустя пару минут после консультации арбитра с видеоассистентом гол был отменен, поскольку защитник «Десны» Имереков подыграл себе рукой еще в зародыше голевой атаки.

В дальнейшем у черниговцев было несколько отменных шансов, чтобы вырвать все же победу, но блестяще проявил себя в воротах голкипер «Колоса» Волынец, вытаскивая порой «мертвые» мячи. В итоге — боевая ничья и соседние позиции в турнирной таблице.

Положение команд:

1. «Динамо» — 26 очков (11 матчей);

2. «Шахтер» — 23 (11);

3. «Ворскла» — 19 (11);

4. «Десна» — 17 (11);

5. «Колос» — 16 (11);

6. «Мариуполь» — 16 (11);

7. «Александрия» — 15 (11);

8. «Заря» — 14 (10);

9. «Олимпик» — 13 (9);

10. «Минай» — 9 (10);

11. «Днепр-1» — 8 (11);

12. «Ингулец» — 7 (10);

13. «Львов» — 7 (10).

14. «Рух» — 6 (11).

Бомбардиры: 5 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Филипп Будковский («Десна»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»).

В 12-м туре УПЛ будут проведены следующие матчи: «Львов» — «Ингулец», «Шахтер» — «Минай», «Мариуполь» — «Динамо» (5 декабря), «Олимпик» — «Рух», «Заря» — «Днепр-1», «Десна» — «Ворскла», «Колос» — «Александрия» (6 декабря).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Ольга Янчук родила футболисту «Динамо» Жерсону Родригесу сына.

Фото ФК «Колос»

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