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Спорт

Умер футболист, ставший знаменитым за один матч

9:00 30 ноября 2020
Папа Буба Диоп

В возрасте 42 лет скончался экс-футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп. Ранее в Дакаре от коронавируса умер бывший президент французского «Марселя» Папе Диуф.

Как сообщает издание Goal, спортсмен, проживавший в Париже, умер после продолжительной борьбы с болезнью — правда, не уточняется, с какой именно.

Отметим, что Диоп начинал свою клубную карьеру в Швейцарии, дебютировав в 18 лет за «Ксамакс». Также в его послужном списке значатся «Грассхоппер», французский «Ланс», греческий АЕК, а также ряд английских клубов («Фулхэм», «Портсмут», «Вест Хэм» и «Бирмингем»).

В период с 2001-го по 2008-й провел за сборную Сенегала 63 матча, в которых забил 11 мячей. Завоевал «серебро» Кубка африканских наций-2002, а также забил в ворота Франции, на тот момент действующих чемпионов мира, в матче-открытии ЧМ-2002, благодаря чему сенегальцы одержали сенсационную победу, а сам Папа Буба стал национальным героем. К слову, Диоп является рекордсменом национальной команды по количеству забитых мячей в финальных турнирах мундиалей — на его счету три точных удара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 60 лет умер легендарный Диего Марадона.

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