Назван виновный в смерти Диего Марадоны

Аргентинская полиция провела обыски квартиры и офиса личного врача Диего Марадоны, подозревая его в непреднамеренном убийстве легендарного футболиста, умершего в 60 лет.

Как сообщает La Nacion, у медика Леопольде Луке были изъяты записные книжки, мобильные телефоны, ноутбуки, различная документация для того, чтобы определить, насколько профессиональными и своевременными были действия Луке в дни после выписки Марадоны из клиники после удаления гематомы головного мозга.

Вещи, изъятые у Леопольде Луке во время обыска

«На основании собранных доказательств было сочтено необходимым запросить обыск в доме и в офисе доктора Луке. Если нарушения в госпитализации Марадоны на дому подтвердятся, это может быть сочтено как преступление в виде непредумышленного убийства», — заявили судебные источники.

На время следственных мероприятий Леопольде будет оставаться на свободе, также его пока не вызывали для дачи следственных показаний.

«Это юридические процедуры, которых я не знаю, и я не собираюсь подвергать их сомнению. Я нахожусь в распоряжении судьи. Я знаю, что и как я делал для Диего до последнего момента его жизни. И я могу показать и рассказать все. Мы предоставили следствию всю информацию, которую они просили, включая личные жесткие диски, которые у меня были в течение 20 лет», — поделился подробностями проведенного обыска врач.

Леопольде Луке во время обыска в собственном доме

Напомним, что по результатам вскрытия тела причиной смерти Диего Марадоны стала сердечная недостаточность и острый отек легких. В итоге легендарного футболиста похоронили без сердца, размер которого в два раза превышал стандартный, сохранив орган для исследования. Сам же футболист еще 15 лет назад завещал, чтобы на его надгробии написали «Спасибо мячу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какое наследство оставил Диего Марадона своим родным и близким.

Фото La Nacion

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