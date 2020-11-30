Где и во сколько смотреть «Ювентус» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 2 декабря, киевское «Динамо» на арене «Ювентус Стэдиум» в Турине проведет поединок предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Напомним, что в первой встрече соперников на столичном «Олимпийском» Старая Синьора отпраздновала успех — 2:0. Букмекеры сделали прогнозы на предстоящую игру.

В прошлые выходные команды Андреа Пирло и Мирчи Луческу (в свое время румынский специалист позволил 16-летнему итальянцу дебютировать в серии А) провели очередные матчи в своих чемпионатах. «Ювентус» без Криштиану Роналду в составе, которому тренер предоставил отдых, не смог обыграть в гостях новичка элитного итальянского дивизиона «Беневенто» — 1:1 (Летициа, 45+3 — Мората, 21) и с 17 очками занимает в турнирной таблице серии А четвертое место. Туринцы на одно очко отстают от «Сассуоло» и «Интера» и на шесть — от «Милана».

Кстати, в нынешнем сезоне «Юве» не смог выиграть ни одного из трех поединков чемпионата Италии, в которых не участвовал Криштиану Роналду (1:1 с «Кротоне», «Вероной» и «Беневенто»).

Видеообзор матча «Беневенто» — «Ювентус» — 1:1

В свою очередь, «Динамо» в домашней встрече украинской премьер-лиги уверенно обыграло полтавскую «Ворсклу» — 2:0 (Цыганков, 13, Вербич, 36) и лидирует в УПЛ, опережая на три очка «Шахтер».

Видеообзор матча «Динамо» — «Ворскла» — 2:0

В прямой трансляции встречу «Ювентус» — «Динамо» в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом поединка в Италии (в 21:00) и после финального свистка обсудят события на «Ювентус Стэдиум». Также прямая трансляция из Турина запланирована на канале «Матч! Футбол 2» (Россия).

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

1 декабря (вторник)

«Шахтер» — «Реал» 19:55 «Футбол 1»

«Локомотив» — «Зальцбург» 19:55 «Футбол 3»

«Ливерпуль» — «Аякс» 22:00 «Футбол 2»

«Атлетико» — «Бавария» 22:00 «Футбол 3»

2 декабря (среда)

«Истанбул Башакшехир» — «Лейпциг» 19:55 «Футбол 1»

«Краснодар» — «Ренн» 19:55 «Футбол 3»

«Ювентус» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 2»

«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен» 22:00 «Футбол 3»

В другом поединке группы G «Ференцварош» в этот же день сыграет на «Пушкаш Арене» в Будапеште с испанской «Барселоной» (в 22:00).

Напомним, что команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду за два тура до финиша досрочно обеспечили себе выход из группы: 1. «Барселона» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 9; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легионер"Динамо" Жерсон Родригес второй раз стал отцом.

Фото ФК «Динамо»

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