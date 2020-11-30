Украина в тяжелейшом матче обыграла Австрию и гарантировала себе выход на Евробаскет

В понедельник, 30 ноября, мужская сборная Украины по баскетболу провела без зрителей в Любляне отборочный поединок чемпионата Европы 2022 года против аутсайдера группы — команды Австрии. После обидного поражения от Словении (73:84) подопечным Айнирса Багатскиса необходимо было побеждать, чтобы гарантировать себе выход в финальную часть континентального турнира.

Украина — Австрия — 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

Украина: Мишула (20 очков), Лукашов (14), Герун (8), Липовый (8), Павлов (6), Петров (4), Зотов (3), Шундель (3), Кравцов (2), Санон (2), Беликов, Бобров.

«Желто-синие» заставили изрядно понервничать своих болельщиков. В первых двух четвертях подопечные Айнирса Багатскиса слишком много ошибались, теряли мяч в атаках — благо, соперник тоже не особо отличался точностью и результативностью. Но на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе австрийцев — 30:29.

По итогам третьей четверти украинцы смогли обеспечить себе комфортное преимущество в пять очков (50:45), которое благополучно растеряли на старте заключительной десятиминутки, позволив сопернику даже выйти вперед. Впрочем, вовремя спохватившись, «желто-синие» все же смогли склонить чашу весов в свою пользу — 70:67.

Добавим, что самым результативным игроком сборной Украины стал защитник «Киев-Баскета» Александр Мишула (20 очков), а у словенцев больше всех пунктов набрал защитник «Сванс Гмундена» Бенедикт Гуттль (16).

В атаке самый результативный игрок матча Александр Мишула

Положение команд в группе: 1. Словения — 7 очков (4 игры); 2. Украина — 6 (4); 2. Венгрия — 4 (2); 4. Австрия — 4 (4).

Напомним, Словения и Австрия должны были сыграть в Любляне против команды Венгрии, но из-за вспышки коронавируса в лагере мадьяров команду в полном составе отправили домой. Таким образом, наши соперники сыграли между собой вне расписания календаря, и действующие чемпионы Европы одержали уверенную победу — 77:64. Следующие матчи в квалификационном турнире «желто-синие» проведут в феврале 2021-го.

Напомним, что в первых двух турах квалификации Евробаскета-2022 сборная Украины обыграла Австрию (88:73) и проиграла Венгрии (60:62). На чемпионат Европы из квартета выйдет три сборные.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Алексей Лэнь подписал в НБА контракт с «Торонто Рэпторз».

Фото FIBA.com

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