Диего Марадоне вспомнили старые грехи

По всему миру продолжают обсуждать смерть легендарного аргентинца Диего Марадоны. Память чемпиона мира-1986 чтят во многих чемпионатах и турнирах — в частности, все поединки 4-го тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы начинались с минуты молчания.

Впрочем, далеко не все превозносят Диего Армандо. Так, в одном из низших дивизионов женского чемпионата Испании футболистка команды «Виахес Интерриас» Паула Дапенья демонстративно села на газон, вызвав тем самым свое презрение к персоне легендарного аргентинца.

«Как только я узнала, что будет некая акция в его память, я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и наркомане», — объяснила свой поступок Дапенья в комментарии изданию AS.

Отметим, что нашлось много солидарных с Паулой и на родине Диего Марадоны. Так, после того, как президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи с кончиной легенды, в комментариях под постом главы государства появилось много гневных записей. «Как всегда … Прикрывают педофилов. Смерть не прощает и не делает вас невиновным», «Они даже смеют называть это дерьмо Богом», «Не обожествляйте чудовище, которым был Марадона — агрессором, педофилом, наркоманом, алкоголиком, плохим отцом, плохим мужем…», «Марадона был женоненавистником, обидчиком и педофилом. А, и футболистом» — писали возмущенные пользователи.

Добавим, что на протяжении всей жизни Диего Марадона подвергался многим нападкам и обвинениям — в том числе в насилии и педофилии. Но за все время аргентинец был замешан лишь в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лечащий врач Диего Марадоны обвинен в непреднамеренном убийстве легендарного аргентинца.

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