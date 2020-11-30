«Ювентус» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 2 декабря, киевское «Динамо» проведет свой пятый матч в рамках групповой стадии Лиги чемпионов (и 390-й в еврокубковой истории). На пустом 41-тысячном «Ювентус Стэдиум» подопечные Мирчи Луческу сразятся с итальянским «Ювентусом» (начало — 22:00). Букмекеры дали свои прогнозы на предстоящую встречу в Турине.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка между командами Андреа Пирло и Мирчи Луческу, за которой вы сможете следить в этой новости.

В Турин — без Буяльского и Дуэлунда

Динамовцы, сдавшие накануне вояжа на Апеннины отрицательные тесты на коронавирус, прилетели из аэропорта «Борисполь» в Турин за двое суток до игры — вечером в понедельник, 30 ноября. В составе делегации — 24 футболиста. В предстоящей игре Мирча Луческу не сможет рассчитывать на травмированных Виталия Буяльского, Миккеля Дуэлунда, Александра Тымчика и Никиту Бурду, зато вернулся в строй переболевший коронавирусом Джерсон Родригес, у которого несколько дней назад родился второй сын.

Полностью состав «Динамо», прибывший на игру с «Юве», выглядит так:

вратари — Денис Бойко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан;

защитники — Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера, Александр Караваев;

полузащитники — Сергей Сидорчук, Тудор Бэлуцэ, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш;

нападающие — Владислав Супряга, Жерсон Родригес, Клейтон.

Впервые со свистком — женщина-арбитр

Впервые в истории УЕФА доверил работать на поединке Лиги чемпионов женщине. Арбитром матча в Турине назначена 36-летняя француженка Стефани Фраппар, которой будут помогать ее соотечественники Хишам Закрани и Меди Рамуни (четвертый арбитр — Карим Абед, рефери VAR — Бенуа Майо, его ассистент — Вилли Делажо).

Совсем недавно Фраппар судила встречу Лиги Европы «Лестер» — «Заря» (3:0), а в прошлом году работала на поединке за Суперкубок Европы «Ливерпуль» — «Челси» (2:2, по пенальти — 5:4) и финале женского чемпионата мира США — Нидерланды (2:0).

36-летняя рефери из Франции Степани Фраппар

Соперники в своих чемпионатах

В прошлую субботу оппоненты провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Ювентус» без Криштиану Роналду в составе, которому тренер предоставил отдых, не смог обыграть в гостях новичка элитного итальянского дивизиона «Беневенто» — 1:1 (Летициа, 45+3 — Мората, 21) и с 17 очками занимает в турнирной таблице серии А четвертое место. Туринцы на один балл отстают от «Сассуоло» и «Интера» и на шесть — от «Милана».

В свою очередь, «Динамо» в домашней встрече УПЛ победило «Ворсклу» — 2:0 (Цыганков, 13, Вербич, 36) и после 11 туров продолжает лидировать в чемпионате Украины с трехочковым отрывом от «Шахтера».

Ситуация в группе Лиги чемпионов

В четырех стартовых турах Лиги чемпионов чемпион Италии обыграл в Киеве «Динамо» (2:0), капитулировал в родных стенах перед «Барселоной» (0:2), в также дважды одолел «Ференцварош» (4:1 в Будапеште и 2:1 в Турине), досрочно оформив путевку в 1/8 финала.

В свою очередь, динамовцы на родном «Олимпийском» уступили чемпиону Италии (0:2), упустили победу над подопечными Сергея Реброва в Будапеште (2:2) и дважды капитулировали в дуэлях с «Барселоной» (1:2 в Испании и 0:4 в столице Украины), сохранив шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что в другом матче в группе 2 декабря на «Пушкаш Арене» в Будапеште сыграют «Ференцварош» и «Барселона» (22:00).

Положение команд в квартете G: 1. «Барселона» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 9; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Видеообзор матча «Динамо» — «Ювентус» — 0:2

Состав «Юве» дороже на 608 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Ювентуса» на 608 млн евро дороже, чем игроков «Динамо» (708,50 млн евро против 100,45 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей туринского гранда входят: аргентинский форвард Пауло Дибала (80 млн евро), голландский защитник Маттейс де Лихт (70 млн), португалец Криштиану Роналду и бразильский полузащитник Артур (по 60 млн), а также игрок средней линии из Уругвая Родриго Бентанкур (50 млн).

В команде Мирчи Луческу дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду не играл в первой встрече с «Динамо» из-за заражения коронавирусом

История встреч

Ранее соперники провели между собой в еврокубках пять встреч, в которых была зафиксирована одна ничья и четырежды побеждал «Юве». В 1998 году в четвертьфинале Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского увезла ничью из Турина (1:1), но вчистую уступила итальянцам в Киеве (1:4). В 2002-м «Динамо» дважды капитулировало перед «Ювентусом» в групповом турнире ЛЧ: 0:5 в гостях и 1:2 дома. И наконец, в нынешнем сезоне туринцы увезли победу с «Олимпийского» — 2:0.

Кстати, из других украинских клубов туринский гранд пересекался еще с «Шахтером» — 0:1 и 3:0 в 1976-м, а также 1:1 и 1:0 в 2012-м.

День в истории

За 55 лет выступлений в еврокубках динамовцы лишь раз играли 2 декабря, когда в 2010-м в 14-градусный мороз в рамках Лиги Европы разгромили на минском стадионе «Динамо» белорусский БАТЭ — 4:1 (Вукоевич, Ярмоленко, Гусев, Шевченко).

2 декабря 2010 года. БАТЭ — «Динамо» — 1:4

Динамовский след в «Юве»

В 1988—1990 годах цвета знаменитого итальянского клуба защищал легендарный экс-полузащитник «Динамо» Александр Заваров, ставший первым украинцем в серии А и выигравший с «Юве» Кубок УЕФА и Кубок Италии. Кстати, летом 1988-го переход Заварова обошелся туринскому клубу в 5 млн долларов. Очень серьезные по тем временам деньги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире встречу «Ювентус» — «Динамо».

Фото uefa.com, ФК «Динамо», ФК «Ювентус»



25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter