Изображение Марадоны появится на денежной купюре: дизайн банкноты готов

Более 15 тысяч подписей (при необходимых 25 тысячах) набрала за сутки на платформе Change.org петиция с целью добиться выпуска ограниченным тиражом новой банкноты с изображением Диего Марадоны, скончавшегося в 60 лет,

На данный момент аргентинская купюра самого большого номинала — денежный знак в 1 тысячу песо (около 12 долларов). В последние два года в Аргентине наблюдается значительная девальвация, потому ввод новой банкноты в 10 тысяч песо с изображением Марадоны выглядит оправданным шагом.

Уже предложен и дизайн купюры. Она оформлена в цветах аргентинского флага, в центре купюры расположен портрет Марадоны, а по бокам от него — Кубок мира, выигранный в 1986 году сборной страны, за которую играл Диего, и силуэт футболиста.

Кстати, в истории мирового футбола уже есть подобный прецедент. В 2006 году, в первую годовщину смерти легендарного футболиста Джорджа Беста (Марадона умер в один день с ним — 25 ноября) Ольстерский банк напечатал один миллион памятных банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с изображением экс-звезды «Манчестер Юнайтед». Тираж банкнот был полностью раскуплен за пять дней. На онлайн-аукционе eBay за одну купюру предлагали до 30 фунтов стерлингов.

А несколько лет назад эпатажный ветеран шведского футбола Златан Ибрагимович презентовал купюру номиналом 1000 крон со своим изображением. «У вас есть Бенджамин Франклин, и у вас есть я», — пошутил Ибра. Правда, банкнота, всего лишь сувенирная.

Пока же в аргентинской прессе продолжают всплывать новые обстоятельства, которые могли привести к смерти Диего Марадоны. В частности, обвиняют лечащего врача звезды футбола Леопольде Луке.

Марио Бодри — нынешний возлюбленный бывшей девушки футболиста Вероники Охеды (она родила от игрока сына Диего Фернандо, которому сейчас семь лет) заявил, что легенда мирового футбола незадолго до смерти сильно ударился головой.

«Смерти Марадоны можно было избежать. Луке — хороший человек, но, если у меня будет лучший „Феррари“ в мире, и я отдам его пятилетнему мальчику, он его уничтожит. Диего упал с кровати за несколько дней до смерти и ударился о стену правой стороной головы. И они не сделали никаких тестов после этого», — приводит слова Марио Бодри marca.com.

Напомним, что 30 октября Диего Марадона скромно отпраздновал 60-летний юбилей, после чего попал в больницу. Диего Армандо пришлось перенести операцию по удалению гематомы головного мозга. В начале ноября, после оперативного вмешательства, личный врач легендарного футболиста заверял, что Марадона бодрствует и сможет поправиться. Но 25 ноября звезда футбола умер во сне и на следующий день был похоронен на частном кладбище близ Буэнос-Айреса рядом с родителями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какое наследство оставил после смерти Диего Марадона.

Фото Instagram, Getty Images, change.org

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