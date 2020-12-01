УЕФА назвал причину присуждения сборной Украины поражения в матче со Швейцарией

В адрес Украинской ассоциации футбола поступила из УЕФА мотивационная часть решения о присуждении технического поражения сборной Украины в поединке шестого тура Лиге наций против Швейцарии, который не состоялся в Люцерне 17 ноября.

В 17-страничном документе, подписанном главой апелляционного комитета УЕФА Педро Томасом, сказано, что УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов в Германии, сообщает «Футбол NEWS».

В распоряжении УАФ есть 10 дней для изучения документов и обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Мы допускали, но абсолютно не рассчитывали на такой результат, — заявил в интервью программе «Великий футбол» генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий. — Мы исходили из того, что наша аргументация будет достаточно сильной. Как минимум, украинская команда сделала все, что было в ее силах, чтобы матч состоялся 17 или 18 числа, в соответствии с медицинским протоколом УЕФА.

Их главный аргумент был в том, что украинская сторона должна была на следующий день обеспечить появление новой команды. Эту команду было бы сложно назвать национальной сборной. Кто бы не приехал, какие бы максимальные усилий мы не приложили, если бы эту команду вывел на поле не Андрей Шевченко, спортивная стоимость этого матча была бы нулевой или близкой к этому.

Хотя это не аргумент, потому что мы до последнего старались все же выполнить требования, понимая, что спортивная стоимость этого поединка будет минимальной. Даже в тех условиях, в которые мы были поставлены.

100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы мы имели 48 часов, мы бы справились.

Шансы у нас всегда есть, с учетом даже всей специфики — кто наши оппоненты, где находится спортивный арбитраж. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы доказать нашу правоту. Мы будем просить дать нам возможность решить вопрос на футбольном поле. Для нас будет принципиальным защитить наши интересы, украинского футбола и нашего государства".

Напомним, что техническое поражение сборной Украины позволило команде Швейцарии, которая на футбольном поле не выиграла ни одного (!) из шести матчей, сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций, а подопечные Андрея Шевченко вылетели во вторую по силе лигу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главного санитарного врача кантона Люцерн Роджера Харстолла, отправившего сборную Украины на карантин, обвинили в двойных стандартах.

Фото uaf.ua

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