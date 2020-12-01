В России вратарь поплатился за хитрость во время пенальти: курьезное видео

Свидетелями забавного эпизода стали болельщики на трибунах в конце матча второго по силе дивизиона чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» из Самары (2:1).

На 87-й минуте при счете 1:1 хозяева поля получили право на пробитие пенальти. 21-летний голкипер самарцев Иван Ломаев (на фото) перед ударом занял место… в метре от правой штанги, пытаясь вынудить бьющего направить мяч в открытую часть «рамки». Но когда вратарь-умник перед ударом рванул в противоположный угол ворот, экс-одноклубник Артема Милевского по брестскому «Динамо», форвард из Ганы Джоэль Амейе направил мяч туда, где… стоял хитрый голкипер, и принес своей команде победу.

Кстати, в прошлом сезоне и «Оренбург», и «Крылья Советов», выступали в элитном российском дивизионе, но вылетели из премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше оренбуржцы идут в НФЛ на втором месте, а самарцы — на четвертом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер французского «Гренобля» Брис Мобле забросил мяч в свои ворота.

Фото ФК «Крылья Советов»

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