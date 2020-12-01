28.42 / 28.62 33.80 / 34.21
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В России вратарь поплатился за хитрость во время пенальти: курьезное видео

14:11 1 декабря 2020
Иван Ломаев

Свидетелями забавного эпизода стали болельщики на трибунах в конце матча второго по силе дивизиона чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» из Самары (2:1).

На 87-й минуте при счете 1:1 хозяева поля получили право на пробитие пенальти. 21-летний голкипер самарцев Иван Ломаев (на фото) перед ударом занял место… в метре от правой штанги, пытаясь вынудить бьющего направить мяч в открытую часть «рамки». Но когда вратарь-умник перед ударом рванул в противоположный угол ворот, экс-одноклубник Артема Милевского по брестскому «Динамо», форвард из Ганы Джоэль Амейе направил мяч туда, где… стоял хитрый голкипер, и принес своей команде победу.

Кстати, в прошлом сезоне и «Оренбург», и «Крылья Советов», выступали в элитном российском дивизионе, но вылетели из премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше оренбуржцы идут в НФЛ на втором месте, а самарцы — на четвертом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер французского «Гренобля» Брис Мобле забросил мяч в свои ворота.

Фото ФК «Крылья Советов»

356

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

Алексей Данилов

«Локдаун будет 100%»: в СНБО назвали месяцы

Зеленский

Зеленский предостерег украинцев по поводу независимости

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер