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Спорт

Жена футболиста «ПСЖ» обнажилась на лошади: фото красотки

16:35 1 декабря 2020
Ванда Икарди

Ванда Икарди, жена и агент аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, поделилась со своими подписчиками в Instagram, которых у нее более семи миллионов, очередной откровенной фотографией. На сей раз экс-модель и телеведущая, которой 10 декабря исполнится 34 года, полностью голой красуется на лошади.

«Сильный шаг», — подписала фото Ванда.

Отметим, что красавица, родившая пятерых (!) детей (дочери Франческа и Изабелла появились на свет в браке с Икарди, а сыновья Валентино, Константино и Бенедикто — плод совместной жизни с другим футболистом Макси Лопесом), не впервые выставляет сексуальные снимки в социальных сетях.

«Я обращаю внимание не на количество, а на качество. Своими сексуальными фотографиями я пытаюсь поднять настроение не очень счастливым людям», — сказала однажды Ванда изданию Corriere dello Sport.

Отметим, что Ванда во второй половине нулевых годов снималась в различных шоу в родной Аргентине, после чего переехала в Италию. В 2008 году она вышла замуж за своего соотечественника, известного футболиста Макси Лопеса, но уже в 2013-м пара развелась, когда девушка закрутила роман с его одноклубником Мауро Икарди. Ванда и Мауро, который младше возлюбленной на шесть лет, сыграли свадьбу в 2014-м, после чего она стала его футбольным агентом и взяла фамилию мужа. В ответ Мауро покрыл тело татуировками с изображением супруги, попутно набив имена сыновей Ванды, приняв тех как родных.

Ванда и Мауро с детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Александра Зинченко побаловала поклонников горячими фото на сеновале.

Фото Instagram

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