Я видел приближающуюся смерть, — гонщик Формулы-1 рассказал, как выжил в горящем болиде

Пилот Формулы-1 Роман Грожан, попавший в страшную аварию в прошлое воскресенье во время Гран-при Бахрейна, впервые рассказал, как ему удалось выбраться из горящей машины.

Как оказалось, родившийся в Швейцарии французский гонщик команды «Хаас» почти полминуты провел в «пекле». После контакта с автомобилем россиянина Даниила Квята его болид на скорости 225 км/час врезался в барьер, после чего машину разорвало пополам, а из поврежденной топливной системы вылился и мгновенно воспламенился бензин. По словам Романа, он даже вспомнил катастрофу, в которую в 1976 году на «Нюрбургринге» попал Ники Лауда, получив серьезные ожоги.

«Я видел, как визор моего шлема залило оранжевым светом, видел языки пламени вокруг, — рассказал Роман Грожан в интервью французскому телеканалу TF1. — Подумалось об аварии Ники Лауды. Такой исход меня не устраивал. Я должен был выбраться ради моих детей.

Я никогда не видел подобных аварий, даже в кино. Такого нет даже в Голливуде. Я находился в пламени в течение 28 секунд, но мне казалось, что намного дольше, поскольку я трижды пытался вылезти из монокока. Теперь, когда все позади, я рад, что остался жив.

Мне удалось отстегнуть ремни безопасности, чтобы выбраться из сиденья, руля уже на месте не было, вероятно, он отвалился во время удара. В итоге руки обгорели, и я получил серьезный вывих, даже думал, что нога сломана.

Больше всего я волновался за моих близких, прежде всего за детей, но за родителей тоже. За себя я не особо боялся. Я видел приближение смерти, и у меня не было вариантов, кроме одного: надо было как-то оттуда выбираться. Для меня это как второй день рождения".

Отметим, что Роман Грожан пока остается в военном госпитале в столице Бахрейна Манаме и утром 1 декабря опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он уже пытается выполнять простые физические упражнения, что важно для постепенного возвращения в норму.

«Никогда не думал, что несколько приседаний могут доставлять такую радость! Тело после аварии восстанавливается неплохо, надеюсь то же самое будет с заживлением ожогов на руках. Еще раз спасибо всем за вашу поддержку!

P. S. Печатаю я по-прежнему очень медленно", — написал Роман Грожан.

Добавим, что вместе с супругой Марион Роман Грожан воспитывает трех детей — 7-летнего Сашу, 5-летнего Симона и 3-летнюю Камиллу.

Роман с женой Марион

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