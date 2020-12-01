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Спорт

«Интер» выиграл в Германии и вконец запутал ситуацию в группе «Шахтера»: видеообзоры матчей ЛЧ

23:55 1 декабря 2020
Боруссия М&nbsp;— Интер

Во вторник, 1 декабря, на футбольных полях Европы состоялись восемь матчей предпоследнего тура Лиги чемпионов, по итогам которых вслед за «Баварией», «Севильей», «Челси», «Манчестер Сити», «Барселоной» и «Ювентусом» выход из группы себе обеспечили «Ливерпуль» и «Порту».

Группа В

«Шахтер» (Украина) — «Реал» (Испания) — 2:0 (Дентиньо, 57, Соломон, 82).

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Интер» (Италия) — 2:3 (Плеа, 45+1, 76 — Дармиан, 17, Лукаку, 65, 73).

После успеха итальянцев в Менхенгладбахе ситуация в группе перед последним туром запутана настолько, что «Шахтер», которому предстоит выездной поединок с «Интером» (в другой встрече «Реал» примет «Боруссию»), в итоге может занять как первое место, так и последнее.

Победа в Милане точно выведет горняков в 1/8 финала ЛЧ, а ничья — только в случае мирного исхода или победы немцев в пригороде Мадрида. В случае поражения команда Луиша Каштру может «зацепиться» за путевку в Лигу Европы (третье место в группе) лишь в случае проигрыша «Реала».

Положение команд: 1. «Боруссия» М. — 8 очков; 2. «Шахтер» — 7; 3. «Реал» — 7; 4. «Интер» — 5.

Группа А

«Локомотив» (Россия) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:3 (Ан. Миранчук, 79, с пенальти — Бериша, 28, 41, Адейеми, 82).

Российские клубы («Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА) продлили свою серию без побед в групповом турнире Лиги чемпионов и Лиги Европы до 17 (!) матчей. Более того, представители России уже пять лет не могут пробиться в плей-офф ЛЧ (вслед за «Зенитом» и «Краснодаром» с шансами занять в квартете одно из двух первых мест после поражения от австрийцев расстался «Локомотив»).

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 1:1 (Жоау Фелиш, 26 — Мюллер, 86, с пенальти).

Действующий обладатель трофея «Бавария» полурезервным составом спасся от поражения в Мадриде, но все-таки прервал свою победную серию в Лиге чемпионов, которая насчитывала 15 (!) матчей.

Положение команд: 1. «Бавария» — 13; 2. «Атлетико» — 6; 3. «Зальцбург» — 4; 4. «Локомотив» — 3.

Группа С

«Порту» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко впервые в нынешнем групповом турнире вышел на поле в стартовом составе «МанСити» и отыграл весь поединок на стадионе «Драгау».

«Марсель» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:1 (Пайет, 55, с пенальти, 75, с пенальти — Камара, 33).

Французский клуб, возглавляемый португальским специалистом Андре Виллашем-Боашем, прервал свою кошмарную серию из 13 (!) подряд поражений в Лиге чемпионов (до «Марселя» антирекорд принадлежал бельгийскому «Андерлехту», у которого было 12 проигрышей кряду в 2003--2005 годах).

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 13; 2. «Порту» — 10; 3. «Олимпиакос» — 3; 4. «Марсель» — 3.

Группа D

«Ливерпуль» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:0 (Джонс, 58).

«Аталанта» (Италия) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 1:1 (Ромеро, 79 — Шольц, 13).

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский еще не восстановился после заражения коронавирусом и не смог помочь «Аталанте» в поединке с датчанами.

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 12; 2. «Аталанта» — 8; 3. «Аякс» — 7; 4. «Мидтьюлланд» — 1.

В среду, 2 декабря, состоятся еще восемь матчей Лиги чемпионов: группа Е — «Краснодар» — «Ренн», «Севилья» — «Челси»; группа Н — «Истанбул Башакшехир» — «Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»; группа F — «Боруссия» Д. — «Лацио», «Брюгге» — «Зенит»; группа G — «Ювентус» — «Динамо», «Ференцварош» — «Барселона».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо».

Фото Twitter ФК «Интер»

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