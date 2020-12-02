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Спорт

Заклятые враги: Холифилд бросил вызов Тайсону

10:26 2 декабря 2020
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон в молодости

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе 58-летний Эвандер Холифилд призвал выйти на ринг своего давнего соперника 54-летнего Майка Тайсона, который в прошлое воскресенье провел выставочный бой с 51-летним Роем Джонсом-младшим.

«Мои представители пытались организовать бой, но мы не получили в ответ ничего, кроме оправданий, — цитирует Эвандера Холифилда mmafightnig.com. — Теперь я понимаю, почему он хотел разогревочный бой, прежде чем думать о поединке со мной.

Рой Джонс был хорошим соперником для Майка на локальном уровне. Но бой со мной станет глобальным событием, и это единственный поединок, который хотят увидеть зрители. Нет причин, по которым мы не можем этого сделать. Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться ради нашего наследия.

В субботу вечером ты сказал, что готов драться со мной, так что подпиши контракт и выходи на ринг, Тайсон. Мир ждет, и теперь все зависит от тебя. Я готов".

58-летний Эвандер Холифилд находится в отличной спортивной форме

«Есть множество людей, которые нуждаются в помощи, и что-то подобное действительно может помочь. Не знаю, выйдем ли мы с Холифилдом на ринг, заклятые враги, сделав это ради людей, которым повезло меньше, чем нам.

Такого не делал еще ни один артист, ни одна спортивная фигура в области спорта и развлечений. Я хочу, чтобы каждый, кто хочет принять участие в этой благотворительности, пришел и бросил мне вызов. Я открыт для каждого", — заявил Майк Тайсон в интервью TMZ Sports перед возвращением на ринг.

Напомним, что американцы Холифилд и Тайсон ранее дважды встречались на ринге. В 1996 году победу одержал Эвандер, бой-реванш в июне 1997-го также завершился в пользу Холифилда из-за дисквалификации Тайсона, откусившего кусочек уха соперника (на видео — c 3:20).

Видеообзор боя-реванша Майк Тайсон — Эвандер Холифилд в июне 1997 года

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон стал зачинщиком массовой драки на турнире рестлеров.

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