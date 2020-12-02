Фото с матча «Шахтер» — «Реал» стало вирусным в сети

Футбольный мир продолжает обсуждать сенсационную победу «Шахтера» над «Реалом» в матче Лиги чемпионов на «Олимпийском» (2:0). Уже вирусным в сети стал скриншот эпизода встречи, на котором пять (!) подопечных Зинедина Зидана — Модрич, Кроос, Родриго, Начо и Эдегор, собравшись на одном клочке поля, прямо скажем, бестолково обороняются, что через пять секунд привело к взятию ворот Тибо Куртуа бразильцем Дентиньо.

Нечто подобное уже происходило в истории футбола, когда легендарный Диего Марадона, скончавшийся недавно в возрасте 60 лет, в одном из матчей собрал возле себя половину футболистов сборной Бельгии. Согласитесь, фотошедевр.

Кстати, перед последним туром ситуация в группе В запутана до предела. По итогам намеченных на 9 декабря матчей «Интер» — «Шахтер» и «Реал» — «Боруссия» (Менхенгладбах) все четыре клуба могут как пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, так и остаться за бортом турнира.

Расклад таков, что победа в Милане точно выведет «Шахтер» в 1/8 финала ЛЧ, а ничья — только в случае мирного исхода или победы немцев в пригороде Мадрида. В случае поражения команда Луиша Каштру может «зацепиться» только за путевку в Лигу Европы (третье место в группе), да и то лишь в случае проигрыша «Реала».

Что же касается Королевского клуба, который рискует впервые в истории не выйти из группы Лиги чемпионов, то победа гарантирует «Реалу» выход в плей-офф турнира, а ничья — лишь в случае віигрыша «Интера» у «Шахтера» (мадридцы при равенстве очков опередят команду Антонио Конте по личным встречам).

Положение команд: 1. «Боруссия» М. — 8 очков; 2. «Шахтер» — 7; 3. «Реал» — 7; 4. «Интер» — 5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтер»

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