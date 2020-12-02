Где смотреть онлайн «Заря» — «Лестер»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 3 декабря, луганская «Заря» без поддержки болельщиков на «Славутич-Арене» в Запорожье проведет матч пятого тура Лиги Европы против английского «Лестера», который досрочно обеспечил себе выход в 1/16 финала (но не первое место в квартете!)

Напомним, что в первом поединке соперников на арене «Лестер Сити Стэдиум» подопечные Брендана Роджерса разгромили парней Виктора Скрипника — 3:0.

Видеообзор матча «Лестер» — «Заря» — 3:0

В предстоящей встрече, которую проведет рефери из Норвегии Эспен Эскос, букмекеры также отдают предпочтение экс-чемпиону Англии. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Зари» принимает с коэффициентом 4,90, на ничью — 3,90, на выигрыш «Лестера» — 1,75.

Футболисты «Лестера» отправились в Запорожье в отличном настроении

Отметим, что луганчане сохраняют крошечные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Для того, чтобы занять второе место в группе, «Заре» не только нужно в оставшихся поединках самой победить «Лестер» (дома) и «Брагу» (в гостях), но и надеяться на то, что португальцы не выиграют на поле АЕКа, а сами греки наберут в играх с «Брагой» и «Лестером» (на выезде) не больше четырех очков. Есть, правда, вариант, при котором команда Скрипника выйдет из группы даже после ничьей с «Лестером». Но при этом нужно, чтобы «Брага» уступила в обоих поединках (причем «Заре» проиграла со счетом 2:3 или с разницей в два и больше мячей), а АЕК в последнем туре капитулировал в Англии.

В прямой трансляции встречу «Заря» — «Лестер» в 19:55 покажет телеканал «Футбол 1». Перед началом матча в Запорожье (в 19:00) эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» и после финального свистка обсудят события на «Славутич-Арене».

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

3 декабря (четверг)

«Заря» — «Лестер» 19:55 «Футбол 1»

«Милан» — «Селтик» 19:55 «Футбол 2»

«Гент» — «Слован» 19:55 «Футбол 3»

«Арсенал» — «Рапид» 22:00 «Футбол 2»

«Рома» — «Янг Бойз» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что во втором поединке в группе G 3 декабря в Афинах сыграют греческий АЕК и португальская «Брага» (в 19:55).

Положение команд: 1. «Лестер» — 10 очков; 2. «Брага» — 7; 3. АЕК — 3; 4. «Заря» — 3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в поединке Лиги Европы разгромила в Афинах АЕК.

Фото uefa.com



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