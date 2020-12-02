Месси оштрафовали за демонстрацию футболки Марадоны
Форвард «Барселоны» Лионель Месси, который по решению тренерского штаба не сыграет 2 декабря в матче Лиги чемпионов на поле «Ференцвароша, оштрафован на 600 евро по итогам поединка Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), сообщает sport.es. Также на 350 евро придется раскошелится каталонскому клубу.
Как известно, аргентинец после своего гола в ворота соперника снял футболку «Барселоны», под которой была майка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине, почтив тем самым память умершего Диего Марадоны. За снятую футболку рефери Матеу Лаос показал Лионелю желтую карточку.
В свое время Диего Марадона выступал за родной клуб Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио
Кстати, «Барселона» подаст апелляцию на это решение и будет добиваться также отмены «горчичника» для Месси.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона завещал написать на своем надгробии.
Фото ФК «Барселона», Twitter Què T'hi Jugues149
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter