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Спорт

Месси оштрафовали за демонстрацию футболки Марадоны

16:39 2 декабря 2020
Лионель Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, который по решению тренерского штаба не сыграет 2 декабря в матче Лиги чемпионов на поле «Ференцвароша, оштрафован на 600 евро по итогам поединка Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), сообщает sport.es. Также на 350 евро придется раскошелится каталонскому клубу.

Как известно, аргентинец после своего гола в ворота соперника снял футболку «Барселоны», под которой была майка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине, почтив тем самым память умершего Диего Марадоны. За снятую футболку рефери Матеу Лаос показал Лионелю желтую карточку.

В свое время Диего Марадона выступал за родной клуб Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио

Кстати, «Барселона» подаст апелляцию на это решение и будет добиваться также отмены «горчичника» для Месси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона завещал написать на своем надгробии.

Фото ФК «Барселона», Twitter Què T'hi Jugues

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