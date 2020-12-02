Подвиг «Вереса» и сенсационный вылет «Ворсклы»: видео матчей Кубка Украины

В среду, 2 декабря, состоялись пять поединков 1/8 финала Кубка Украины по футболу, по итогам которых еще три клуба элитного дивизиона — финалист прошлого розыгрыша «Ворскла», «Мариуполь» и «Минай» — прекратили борьбу за трофей.

Кубок Украины. 1/8 финала

2 декабря (среда)

«Верес» (Ровно) — «Мариуполь» — 1:0 (Гегедош, 68). На 73-й минуте удален Мирошник («Верес»).

Один из лидеров первого дивизиона «Верес» в поселке Млинов Ровенской области сотворил маленький спортивный подвиг, одолев в меньшинстве основной состав «Мариуполя». Победный мяч ударом со штрафного забил форвард хозяев поля Роберт Гегедош, не стеснявшийся после финального свистка своих слез.

Эмоции в раздевалке «Вереса» после финального свистка

«Все, мы завершили сезон. Сегодня будет все — и банкет, и поздравления, — заявил после финального свистка главный тренер «Вереса» Юрий Вирт. — Футболисты заслужили. У нас был хороший год. Мы вышли в первую лигу и находимся среди лидеров. Сегодня мы поставили жирную точку в этом сезоне, продемонстрировав очень хорошую игру и по многим компонентам переиграв «Мариуполь». Мы сегодня создали больше моментов, мы лучше были заряжены на борьбу. Если мы на каждую игру будем выходить с таким настроем, то все у нас будет хорошо.

Премиальные? Да, они были. Очень большие. Наверное, рекордные для этого этапа Кубка Украины. Это мотивирует ребят. Хорошо, что у нас есть такие руководители, которые поддерживают команду. За хорошую игру ребята должны получать хорошие премиальные. Премиальные, жажда победы и желание играть в футбол — все это сыграло свою роль.

Перед игрой футболистам показали видео — семьи футболистов пожелали команде удачи. После таких слов мне сложно было что-то добавить. Это очень сильно мотивировало".

«Агробизнес» (Волочиск) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Черненко, 25).

По взаимной договоренности, поединок состоялся не в Волочиске Хмельницкой области, а на стадионе имени Бутовского в Полтаве (номинальные хозяева остерегались, что непогода не позволит подготовить домашнее поле). И лидер первой лиги, несмотря на чужие стены, сенсационно выбил из турнира команду Юрия Максимова, которая в прошлом розыгрыше Кубка страны лишь в серии пенальти проиграла в финале киевскому «Динамо».

Победу команде Александра Чижевского принес точный удар со штрафного лучшего бомбардира первой лиги Руслана Черненко.

«ВПК-Агро» (Шевченковка) — «Днепр-1» — 0:5 (Сафронов, 24, Назаренко, 47, 53, Довбик, 72, с пенальти, Когут, 90+3).

«Нива» (Винница) — «Колос» (Коваливка) — 0:4 (Ориховский, 40, 68, Костышин, 83, с пенальти, Коваль, 90+1).

«Александрия» — «Минай» — 3:0 (Вантух, 6, Бондаренко, 62, с пенальти, Довгий, 90+5).

Поединок «Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) состоится 16 декабря. Напомним, что киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» вступят в борьбу за Кубок Украины на стадии четвертьфинала (матчи запланированы на 3 марта 2021 года).

Как известно, финальный поединок кубкового турнира должен состояться 12 мая следующего года на Городском стадионе в Тернополе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Львов», «Рух», «Ингулец», а также «Олимпик» вылетели из розыгрыша Кубка страны.

Фото ФК «Верес»

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