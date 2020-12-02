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Спорт

Пьяный боец UFC устроил драку на безалкогольной свадьбе в России: в сеть попало видео

19:21 2 декабря 2020
Гаджимурад Антигулов

Российский боец UFC Гаджимурад Антигулов, в свое время проводивший один из своих поединков в Харькове, устроил драку на свадьбе в Дагестане, где он был в качестве гостя, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, ссора произошла из-за алкоголя. На столах его не было, но Антигулов все же решил выпить — благо, бутылка у него была с собой. К столу 33-летнего спортсмена несколько раз подходили и просили убрать алкоголь. Дескать, свадьба безалкогольная. Но боец отказывался и в какой-то момент у него сдали нервы. Антигулов (на видео он в синем свитере) напал на одного из гостей, но получил сдачи, а затем завязалась массовая драка.

Отметим, что за свою карьеру Гаджимурад Антигулов одержал в ММА 20 побед, потерпев при этом восемь поражений, проиграв, в частности, четыре последних боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский чемпион мира по борьбе Заурбек Сидаков выгнал жену-эскортницу прямо со свадьбы.

Фото с официального сайта UFC

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