Форвард «Башакшехира» забил три мяча, но не помог команде выиграть в Лиге чемпионов: видеообзоры матчей

В среду, 2 декабря, на футбольных полях Европы завершилась игровая программа предпоследнего тура Лиги чемпионов.

Группа G

«Ювентус» (Италия) — «Динамо» (Украина) — 3:0 (Кьеза, 21, Роналду, 58, Мората, 66).

Криштиану Роналду, отличившись в матче с «Динамо», забил свой 750-й гол в клубной и международной карьере.

«Ференцварош» (Венгрия) — «Барселона» (Испания) — 0:3 (Гризманн, 14, Брейтуэйт, 21, Дембеле, 27, с пенальти).

Положение команд: 1. «Барселона» — 15 очков; 2. «Ювентус» — 12; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Группа Е

«Краснодар» (Россия) — «Ренн» (Франция) — 1:0 (Берг, 71).

«Краснодару» лишь в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов удалось прервать кошмарную серию российских клубов без побед в основной сетке еврокубков в нынешнем сезоне, которая насчитывала на четыре команды (кроме краснодарцев, это также «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА) целых 17 матчей.

«Севилья» (Испания) — «Челси» (Англия) — 0:4 (Жиру, 8, 54, 74, 84, с пенальти).

Положение команд: 1. «Челси» — 13; 2. «Севилья» — 10; 3. «Краснодар» — 4; 4. «Ренн» — 1.

Группа F

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (Геррейро, 44 — Иммобиле, 66, с пенальти).

Дортмундская «Боруссия» надолго лишилась своего забивного нападающего Эрлинга Холанда, забившего в 14 матчах сезона-2020/2021 17 мячей. Как сообщает ESPN, у норвежца диагностировано повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он больше не сыграет в 2020 году.

«Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) — 3:0 (де Кетелар, 33, Ванакен, 58, с пенальти, Ланг, 73).

Положение команд: 1. «Боруссия» Д. — 10; 2. «Лацио» — 9; 3. «Брюгге» — 7; 4. «Зенит» — 1.

Группа H

«Башакшехир» (Турция) — «Лейпциг» (Германия) — 3:4 (Кахведжи, 45+1, 72, 85 — Поульсен, 26, Мукиэле, 43, Ольмо, 66, Серлот, 90+2).

Нападающий турецкого клуба Ирфан Джан Кахведжи, оформивший хет-трик в матче с «Лейпцигом», стал лишь третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим три мяча в проигранном поединке. Ранее подобное случалось с бразильцем Роналдо («Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3 в апреле 2003-го) и Гаретом Бэйлом («Тоттенхэм» — «Интер» — 3:4 в октябре 2010-го).

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:3 (Рэшфорд, 32 — Неймар, 6, 90+1, Маркиньос, 69). На 70-й минуте удален Фред («Манчестер Юнайтед»).

Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 9; 2. «ПСЖ» — 9; 3. «Лейпциг» — 9; 4. «Башакшехир» — 3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл мадридский «Реал» второй раз подряд в групповом турнире Лиги чемпионов.

Фото Twitter УЕФА

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter