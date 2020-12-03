Усик рассказал, с кем следующим хочет провести бой

Украинский боксер Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), признавшийся, что переболел коронавирусом, поделился своими планами на следующий поединок в супертяжелом дивизионе.

«В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Если Джошуа и Фьюри хотят побоксировать, пусть боксируют, но пояс оставьте. Я понимаю, что они хотят сделать самый громкий бой за объединение с обязательным реваншем. Но я на очереди. Давайте будем разговаривать: оставляйте пояс WBO и проводите свой бой. Но вообще хочу драться с Энтони Джошуа, у него же еще есть пояса», — поделился Александр в интервью собственному Youtube-каналу USYK17.

Также крымчанин поведал, что было самым трудным в поединке с Дереком Чисорой, в котором наш соотечественник одержал победу единогласным решением судей. «Первые 3 раунда боя с Чисорой действительно были волнительные, я присматривался, куда бить, как двигаться. В какой-то момент, после 6-го раунда, перестали работать обе руки. Левую ударил во втором или в первом раунде, а локоть то блокировался, то раскрывался обратно. За три недели до поединка начал беспокоить локоть. Зачем мне кричать об этом?

А вообще, по ходу боя у меня был один «вкл-выкл», когда во втором раунде он мне ударил ниже, это дело судьи смотреть, нафиг он тогда находится в ринге, если он не сигнализирует? Дерек ударил ниже пояса, я поднял голову, чтобы просигнализировать судье, мол: «Чувак, пожалуйста, повнимательнее». И в этот момент, когда я выровнялся, он мне дал. Я ничего не говорю, нужно боксировать до команды «стоп». Я в какой-то момент решил, что судья пусть делает свои дела, а я — свои. Но тогда я реально почувствовал, когда Дерек дал мне под глаз. Понял, что нужно внимательнее", — рассказал Усик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный британец Джо Джойс бросил вызов Усику.

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