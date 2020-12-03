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Спорт

Пеле написал трогательное письмо умершему Марадоне

19:08 3 декабря 2020
Пеле и Диего Марадона

Легендарный бразилец Пеле, имеющий прозвище Король футбола, еще раз обратился к ушедшему из жизни аргентинцу Диего Марадоне.

«Сегодня семь дней, как ты ушел. Много людей любили сравнивать нас. Ты был гением, который зачаровывал мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь моим другом с большим сердцем.

Сегодня, я знаю, весь мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали и начали восхищаться друг другом. И поэтому я хочу сказать, что ты несравненный.

Твой путь был честным. И вот таким уникальным способом ты научил нас, что мы должны любить и говорить «Я люблю тебя» намного чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я напишу: «Я люблю тебя, Диего».

Мой дорогой друг, спасибо тебе огромное за наше увлекательное путешествие. Однажды, на небесах, мы вновь сыграем за одну команду. И это будет впервые, когда я подниму вверх кулак, не празднуя гол. Я это сделаю, потому что наконец смогу снова обнять тебя", — написал 80-летний Король футбола, прикрепив несколько архивных совместных фото.

Отметим, что в 2000 году Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИиС) составила список лучших футболистов столетия. По итогам голосования среди журналистов и ветеранов футбола различных стран Пеле занял первое место, набрав 1705 очков, а Диего Марадона стал пятым с 1214 баллами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионеля Месси оштрафовали за демонстрацию футболки Марадоны в матче чемпионата Испании.

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