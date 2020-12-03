«Динамо» лишилось ключевого футболиста перед решающим матчем Лиги чемпионов

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский не поможет команде в оставшихся до конца 2020 года матчах.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист сломал ребро на одной из тренировок. Из-за этого хавбек уже пропустил последние матчи «бело-синих» в чемпионате (против «Ворсклы» — 2:0) и Лиге чемпионов (с «Ювентусом» — 0:3).

Таким образом, наставник киевлян Мирча Луческу не сможет рассчитывать на ведущего исполнителя в предстоящих поединках с «Мариуполем» и «Колосом» в рамках украинской премьер-лиги и с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов. Напомним, противостояние с подопечными Сергея Реброва определит, какая из команд продолжит играть весной в Лиге Европы, а какая прекратит выступления в еврокубках.

Отметим, что Буяльский в нынешнем сезоне провел за «бело-синих» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 2 мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» заработало штраф от УЕФА из-за собственных болельщиков.

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