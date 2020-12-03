28.26 / 28.47 34.01 / 34.46
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Динамо» лишилось ключевого футболиста перед решающим матчем Лиги чемпионов

20:23 3 декабря 2020
Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский не поможет команде в оставшихся до конца 2020 года матчах.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист сломал ребро на одной из тренировок. Из-за этого хавбек уже пропустил последние матчи «бело-синих» в чемпионате (против «Ворсклы» — 2:0) и Лиге чемпионов (с «Ювентусом» — 0:3).

Таким образом, наставник киевлян Мирча Луческу не сможет рассчитывать на ведущего исполнителя в предстоящих поединках с «Мариуполем» и «Колосом» в рамках украинской премьер-лиги и с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов. Напомним, противостояние с подопечными Сергея Реброва определит, какая из команд продолжит играть весной в Лиге Европы, а какая прекратит выступления в еврокубках.

Отметим, что Буяльский в нынешнем сезоне провел за «бело-синих» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 2 мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» заработало штраф от УЕФА из-за собственных болельщиков.

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Министерство обороны

Министр обороны поручил срочно проверить скандальную информацию Янины Соколовой

Террорист Гиркин

Нет никакой гражданской войны: террорист Гиркин признал факт оккупации РФ украинской территории

Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

могилевская

"Что вы с собой делаете?": поклонникам не понравился новый образ Натальи Могилевской

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер