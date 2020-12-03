«Заря» обыграла «Лестер», но все равно не вышла в плей-офф Лиги Европы: видеообзоры матчей

В четверг, 3 декабря, проходят матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы. К «Роме», «Арсеналу», «Лестеру» и «Хоффенхайму», которые обеспечили себе выход в плей-офф раньше, по итогам состоявшихся поединков добавились «Брага», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Антверпен», загребское «Динамо» и «Црвена Звезда».

Группа G

«Заря» (Украина) — «Лестер» (Англия) — 1:0 (Сайядманеш, 84).

«Заря»: Василь, Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс, Кочергин, Юрченко, Назарина, Громов (Перович, 90+3), Кабаев, Гладкий (Сайядманеш, 81).

Английский клуб приехал в Запорожье уже в качестве участника плей-офф Лиги Европы. Но, как заверял капитан «лис» Уэс Морган на предматчевой пресс-конференции, они все равно приехали за победой. Впрочем, «Заря», хоть и фактически потеряла шансы на выход в 1/16 финала, настроена была решительно бороться за престиж клуба. И по ходу матча подопечные Виктора Скрипника показали, что готовы играть на равных и даже превосходить лидера группы. В частности, после обмена моментами в первом тайме после перерыва гостей спасла перекладина после удара Юрченко головой, а незадолго до окончания второго тайма луганчане забили победный мяч. Отличился иранец Сайядманеш, четырьмя минутами ранее появившийся на поле с лавки запасных, удачно замкнув прострел Фаворова с правого фланга.

АЕК (Греция) — «Брага» (Португалия) — 2:4 (Оливейра, 31, Василантопулос, 89 — Тормена, 8, Эсгайо, 10, Орта, 45, Галену, 83).

«Брага» обыграла на выезде «АЕК» и окончательно оставила за бортом 1/16 финала луганскую «Зарю».

Положение команд: 1. «Лестер» — 10, 2. «Брага» — 10, 3. «Заря» — 6, 4. АЕК — 3.

Группа Н

«Милан» (Италия) — «Селтик» (Шотландия) — 4:2 (Чалханоглу, 24, Кастильехо, 26, Хауге, 50, Диас, 82 — Рогич, 7, Эдуар, 14).

«Лилль» (Франция) — «Спарта» (Чехия) — 2:1 (Бурак Йилмаз, 80, 84 — Крейчи, 71). На 65-й минуте удален Челустка («Спарта»).

Положение команды: 1. «Лилль» — 11, 2. «Милан» — 10, 3. «Спарта» — 6, 4. «Селтик» — 1.

Группа I

«Сивасспор» (Турция) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1 (Чуквуэзе, 75).

«Карабах» (Азербайджан) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:1 (Ромеро, 37 — Коэн, 22, с пенальти).

Положение команд: 1. «Вильярреал» — 13, 2. «Маккаби» — 8, 3. «Сивасспор» — 6, 4. «Карабах» — 1.

Группа J

«ЛАСК» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 3:3 (Михорль, 42, Эггештайн, 84, Карамоко, 90+3 — Бэйл, 45+2, с пенальти, Сон Хын Мин, 56, Алли, 86).

«Антверпен» (Бельгия) — «Лудогорец» (Бельгия) — 3:1 (Онгла, 19, Де Лат, 72, Бенсон, 87 — Десподов, 53). На 90+1-й минуте удален Григоре («Лудогорец»).

Положение команд: 1. «Антверпен» — 12, 2. «Тоттенхэм» — 12, 3. «ЛАСК» — 6, 4. «Лудогорец» — 1.

Группа К

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:2 (Петкович, 45+5, с пенальти, Майер, 53).

ЦСКА (Россия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 0:1 (Визингер, 22).

Положение команд: 1. «Динамо» — 11, 2. «Вольфсбергер» — 7, 3. «Фейенорд» — 5, 4. ЦСКА — 3.

Группа L

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 0:0.

«Гент» (Бельгия) — «Либерец» (Чехия) — 1:2 (Яремчук, 60 — Мара, 32, Юсуф, 55).

Гол украинца Романа Яремчука не помог «Генту» набрать первое очко в групповом турнире Лиги Европы. Также этот матч был примечателен тем, что УЕФА впервые доверил проведение еврокубкового поединка женской бригаде арбитров, и приятно, что это были украинские девушки: Екатерина Монзуль — главный рефери, Александра Ардашева и Марина Стрелецкая — ее асисстентки.

Положение команд: 1. «Хоффенхайм» — 13, 2. «Црвена Звезда» — 10, 3. «Либерец» — 6, 4. «Гент» — 0.

Игровая программа 5-го тура продолжится еще 12 матчами, которые завершатся поздно вечером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл на НСК «Олимпийский» мадридский «Реал» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Заря»

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