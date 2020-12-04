Где смотреть онлайн «Мариуполь» – «Динамо»: расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины

В субботу, 5 декабря, начнется игровая программа 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Во Львове местный одноименный клуб примет «Ингулец», одержавший в прошлом туре первую победу в элитном дивизионе. А в столице Украины состоятся сразу два поединка. Донецкий «Шахтер» на НСК «Олимпийский», где на неделе был обыгран мадрижский «Реал» (2:0), примет «Минай» из Закарпатья (арбитр — Максим Козыряцкий из Запорожья), а на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского «Мариуполь» в качестве хозяев встретится с киевским «Динамо» (арбитр — полтавчанин Андрей Коваленко), оставшееся без основного полузащитника Виталия Буяльского, который сломал ребро.

В предстоящих поединках букмекеры отдают явное преимущество грандам отечественного футбола. К примеру, аналитики «Фаворит Спорт» предлагают поставить на победу «горняков» с коэффициентом 1,15 (на ничью — 8,70, на триумф «Миная» — 15,0), а выигрыш динамовцев оценивается в 1,34 (ничья — 5,30, победа «Мариуполя» — 8,60).

В воскресенье, 6 декабря, состоятся еще четыре матча. «Рух» постарается обыграть в Киеве «Олимпик» и покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, а луганская «Заря» в приподнятом настроении после победы в Лиге Европы над английским «Лестером» (1:0) примет «Днепр-1». В борьбе за третью строчку сойдутся в Чернигове «Десна» и полтавская «Ворскла» (подопечные Юрия Максимова пока опережают парней Александра Рябоконя на два очка), и, наконец, «Александрия» сыграет на выезде с «Колосом».

Чемпионат Украины. 12-й тур

5 декабря (суббота)

«Львов» — «Ингулец» 14:00 «Футбол 2»

«Шахтер» — «Минай» 17:00 «Футбол 2»

«Мариуполь» — «Динамо» 19:30 «Футбол 2»

6 декабря (воскресенье)

«Олимпик» — «Рух» 14:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Днепр-1» 17:00 «УНИАН»

«Десна» — «Ворскла» 17:30 «Футбол 1»

«Колос» — «Александрия» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 26 очков (11 матчей);

2. «Шахтер» — 23 (11);

3. «Ворскла» — 19 (11);

4. «Десна» — 17 (11);

5. «Колос» — 16 (11);

6. «Мариуполь» — 16 (11);

7. «Александрия» — 15 (11);

8. «Заря» — 14 (10);

9. «Олимпик» — 13 (10);

10. «Ингулец» — 10 (11);

11. «Минай» — 9 (10);

12. «Днепр-1» — 8 (11);

13. «Львов» — 7 (10).

14. «Рух» — 6 (11).

Бомбардиры: 6 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 5 — Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла», «Мариуполь» и «Минай» вылетели из розыгрыша Кубка Украины.

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